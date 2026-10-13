黃珊珊票源轉向沈伯洋？ 秦慧珠示警蔣萬安：鞏固鋼鐵草、召喚游離草

台北市長選舉成年底選戰全國焦點，國民黨北市議員秦慧珠今在臉書發文，從8月到10月的民調變化可見，2022年票投民眾黨的黃珊珊有逐漸朝投民進黨北市長參選人沈伯洋靠攏，呼籲北市長蔣萬安團隊鞏固民眾黨票「鞏固鋼鐵草，召喚游離草」

秦慧珠指出，蔣萬安要上黃國昌的節目，有人冷嘲熱諷、開罵、崩潰，連民眾黨前立委黃珊珊都發長文表態「真正的第三勢力，不是那一個政黨，而是永遠保有選擇權的人民」，被停黨權3年的黃珊珊，顯然這一局不想讓選票被藍白合框住，這是蔣萬安、黃國昌要去努力拉回來的。

她引用TVBS在10月8日公布的民調數據，2022年投給黃珊珊的選民，其中53%轉向支持沈伯洋，39%支持蔣萬安；而民眾黨的支持者有89%支持蔣萬安，3%支持沈伯洋。這顯示仍然留在民眾黨的支持者，這些鋼鐵草，會遵守藍白合的政黨聯盟，支持蔣萬安，但「黃珊珊的支持者」卻離開了民眾黨藍白合的框架，逐漸向綠白合靠攏。

她也以8月初TPOC製作的民調，其中2022年投黃珊珊的選民中，63.3%表態支持蔣萬安，27.3%支持沈伯洋。若這兩份民調看，黃珊珊的選票從8月初的超過三分之二投蔣（63.3%），三分之一投沈（27.3%），到10月初的超過二分之一投沈（53%），不到四成投蔣（39%），黃珊珊的選票流動，可能是2026市長選舉的重要看點「而黃珊珊的選票，已和民眾黨支持者的選票逐漸分流。」

秦慧珠示警，面對這樣的選票流動，蔣萬安陣營應該警惕並即早防守因應。黃珊珊本人因和蔣萬安競選過，不會站出來表態支持蔣萬安，柯文哲前主席因為京華城案，也不太會表態支持蔣萬安，那麼民眾黨主席黃國昌就至關重要。「鞏固鋼鐵草，召喚曾經投給柯文哲、黃珊珊的游離草，是蔣萬安加上黃國昌要去努力的。」

不過，秦慧珠說，只是黃國昌能召喚回黃珊珊的選票嗎？恐怕連黃也不敢說。蔣萬安流失原本支持黃珊珊的選票，原因不在黃，而在蔣自己。蔣萬安如何防止黃珊珊選票持續流入沈伯洋，甚至導致民眾黨提名的市議員候選人，為了搶黃珊珊的選票而默默走向綠白合，則是蔣萬安在未來一個多月中，必須慎之又慎的課題。