黃世杰南區競總成立大會惹議 農水署回應了

2026桃園市長選戰白熱化，國民黨立委許宇甄、王鴻薇與桃園市議員凌濤今開記者會，質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰違法使用農水署石門管理處土地辦選舉造勢晚會；農水署石門管理處表示，機關依法依法公平公正辦理租借，並無違反行政中立。

石門管理處指出，依據「農業部農田水利署石門管理處非事業用房地出租原則」規定，年租金未達15萬元且屬單一申租對象者，得逕予出租，租金按土地申報地價6%計算。黃世杰租用土地期間為2026年10月3日至2026年10月4日，土地面積5471平方公尺，申報地價為每平方公尺4萬5400 元，租金總額為8萬1700元。其租金未達15萬元，管理處便依上開規定辦理租借作業。

此外，銓敘部2010年12月29日部法二字第0993286422號書函也指公務機關秉持公平、公正原則租借給政黨或政治團體辦活動並無違反行政中立。

石管處強調，土地出租不會以申請人身分或政治立場而有差別待遇，符合相關規定者，均依法辦理，而國有土地資訊已透明公開化，民眾如有承租土地需求，可透過內政部「國土測繪圖資服務雲」查詢土地位置及相關圖資，進而確認土地管理機關，向權責機關洽詢出租條件及申請程序。

石門管理處強調，農田水利事業作業基金不動產的管理皆以行政中立及程序公平為最高指導原則，未來也會秉持依法行政原則，辦理出租作業，也歡迎其他民眾洽詢租借。