賴瑞隆「開箱」潮流競總 7.3公尺巨幅「權志隆」塗鴉亮相

民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今天於左營區曾子路舉辦競選總部開箱記者會，競選總部主任委員、高雄市長陳其邁，議長康裕成及多位民進黨籍立委、市議員全員到齊，進行祈福團拜與彩繪祝福儀式，展現大團結氣勢。

賴瑞隆競選總部外牆日前因活潑塗鴉吸引網友關注，今天完整公開，最吸睛的是高7.3公尺、寬20公尺的巨幅「權志隆」塗鴉牆，由在地噴漆塗鴉團隊操刀，結合時下流行「娃包」與錯位攝影，賴瑞隆更與陳其邁「裝進娃包」趣味合照。

賴瑞隆表示，本次設計導入繽紛色彩與輕鬆元素，內部包含展現前鎮遠洋漁業及在地農特產的物產豐隆牆，以及描繪輕軌、駁二與燈塔的城市意象，盼將選戰打造為城市嘉年華，邀請市民走入競總。

陳其邁表示，高雄轉型絕非易事，賴瑞隆擁有10年市府政務官與10年國會經歷，更連續獲20次以上公督盟優秀立委肯定，一路以來深耕高雄重大發展，相信賴瑞隆若當選市長，絕對能立刻上手、無縫接軌，帶領高雄持續大步邁進。

賴瑞隆更親自為牆面上的達摩點上第一隻眼睛，許下「高雄更好」的心願，宣示以最大團結共創勝選。

立委李柏毅還贈上昂跑On跑鞋讓賴瑞隆穿上，象徵選戰進入最後衝刺階段，必須更加謹慎、小心前進。賴瑞隆強調，面對選戰的瞬息萬變，自己會與所有議員、立委及市長全力以赴，在倒數階段加速衝刺，未來將接棒陳其邁的優異政績，攜手中央與地方團隊，以「大南方計畫」平衡發展高雄38區，呼籲市民朋友踴躍出門投票，讓高雄迎向下一個黃金十年。

在地塗鴉團隊將賴瑞隆cosplay「權志隆」的塗鴉畫在競總外牆上。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市長參選人賴瑞隆（右）與高雄市長陳其邁在達摩塗鴉牆前合影。記者巫鴻瑋／攝影