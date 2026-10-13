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酸蔣萬安只出「喝鮮奶」一道菜 莊瑞雄：辯越少、台北問題不會變少

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今以「主廚」比喻蔣萬安，稱台北市民希望看到完整菜單，但現任主廚永遠只出一道菜，「喝鮮奶、喝鮮奶、喝鮮奶」。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今以「主廚」比喻蔣萬安，稱台北市民希望看到完整菜單，但現任主廚永遠只出一道菜，「喝鮮奶、喝鮮奶、喝鮮奶」。記者張曼蘋／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安辯論場次，持續受關注。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今以「主廚」比喻蔣萬安，稱台北市民希望看到完整菜單，但現任主廚永遠只出一道菜，「喝鮮奶、喝鮮奶、喝鮮奶」，並喊話蔣萬安多辯幾場，「辯越多不一定會贏；但辯越少，台北市的問題不會變少。」

2026九合一選舉

民進黨團今開輿情記者會，莊瑞雄表示，市長辯論至今「喬不攏」，身為小雞一定會惶恐不安。對現任市長而言，辯論其實是主場，可以把4年來做了什麼侃侃而談，藍營小雞應該期待「母雞」趕快加碼辯論。

莊瑞雄以餐廳比喻，台北市長就像主廚，市民希望看到完整菜單，「但現任主廚永遠只出一道菜，喝鮮奶、喝鮮奶、喝鮮奶」，詢問其他市政議題，卻只回答「喝鮮奶就好」，對台北市民並不尊重。

至於傳出10月31日辯論時間可能與同志大遊行撞期，莊瑞雄表示，時間可以再溝通，真正的問題很單純，就是「敢不敢辯、怕不怕辯」。蔣萬安擔任市長近4年，每年掌握2000多億元預算，對台北市政應相當熟悉，沈伯洋既然勇敢挑戰，多幾場辯論也不會浪費多少時間。

莊瑞雄表示，蔣萬安應展現現任者的實力，不要讓台北市民認為有所畏懼，「永遠只叫大家喝鮮奶」，並稱「辯越多不一定會贏，但辯越少，台北市的問題不會變少。」對蔣萬安而言，市政本來就是主場，更應大方接受挑戰。

蔣萬安 鮮奶 莊瑞雄 2026九合一選舉

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