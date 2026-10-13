信民民調李四川輸13個百分點 王鴻薇：羞辱科學還是選民智商？

信民協會今天二度公布新北市長選戰最新民調，民進黨蘇巧慧支持度為43.1％、國民黨李四川支持度為30％，兩人差距13個百分點。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？

王鴻薇表示，聯電前董事長曹興誠支持的信民協會與御用民調大師戴立安，又帶著他的民調來了，而且這次帶給大家的結果是李四川輸13.1個百分點，這已經是戴大師第三次提出顛覆國人認知的民調結果了。

王鴻薇指出，不只是今天信民民調，昨天民進黨在台中也有這樣的操作，台中市「信賴台灣之友會」發布台中市長選情民調，顯示何欣純與江啟臣差距1.9%，這些民調爭先恐後「認知作戰」，每次輸到難以見人也樂此不疲。

王鴻薇提到，最有名的案例也是在台中。2018年台中市長盧秀燕與外交部長林佳龍選舉時，投票前兩周「三立新聞」委託循證民調進行調查。林佳龍領先盧秀燕11.1個百分點，但結果大家都知道了，盧秀燕大勝林佳龍14.22個百分點，更讓當時相信這份民調，且自稱民調祖師爺的林佳龍臉上無光。

王鴻薇表示，事實上循證民調的老闆是吳立婷，老公是蘇孔志，曾經擔任民進黨台中市黨部執行長，當年林佳龍競選台中市長時擔任幕僚。很巧的是，循證民調就是這次台中差距1.9%民調發布的單位。原來是原班人馬，手法如出一轍，曹興誠的信民協會與戴立安，說起來還要叫他們一聲「前輩」。

王鴻薇說，「北信民，中循證。」難道是民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰？犧牲民調專業做為選戰工具，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？