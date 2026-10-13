再回應張淑娟、管中閔事件 蘇巧慧：從不評論私事「話不能亂講」

藍營近期猛攻民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭影射事件發言，前台大校長管中閔也公開批評她，及核能政策等議題。蘇巧慧表示，自己一向要求不評論別人的私事，選舉可以討論政策、辯論，但若涉及家人或私人領域，就應該避免，一句話可能對當事人造成難以承受的傷害，對於受過傷的人「我們都應該要好好幫她走過這一段」。

國民黨陣營日前頻以前中國小姐張淑娟控媒體人周玉蔻在媒體上發言，攻擊當時在旁參加節目的蘇巧慧。蘇巧慧今天接受專訪時表示，若看過當時節目的完整內容，就會知道她未評論他人的私事，當時自己也正處於遭受攻擊的情況，節目又是現場錄製，她只能講清楚自己的事情，當時所說「直球對決」是在說自己的態度。

「話不能亂講」蘇巧慧說，公眾人物或許經過一定程度的訓練，面對大量留言與批評時，能將其視為磨練，但一般人未必能承受突然湧入的大量評價，也很難承受言語帶來的傷害，受過傷的人都應該獲得適當的關心與支持，讓當事人好好走過這段歷程。

對於管中閔批評，蘇巧慧則表示，當時相關記者會都有完整影像公開，外界可以檢視她的發言，自己當時身為立法院教育及文化委員會委員，討論的是大學校長遴選制度與評鑑標準，從頭到尾都沒有評論管中閔的私事。

至於藍營猛攻台北市長參選人沈伯洋過去談及美沙冬治療的言論，延伸質疑蘇巧慧。蘇巧慧認為，這類操作從現在的民調來看已產生反效果，美沙冬是政府推動多年的治療方式，自2006、2007年起逐步推動，不僅有助降低愛滋病毒傳播風險，也讓戒毒治療逐漸獲得社會接受，背後有許多社工及衛福部人員長期投入。

核能政策遭質疑立場反覆，蘇巧慧重申，自己從10年前擔任立委、進入教育及文化委員會以來，就持續關注核能相關議題，立場始終建立在三項原則上核能安全、核廢料有解，以及社會有共識。以目前技術條件來看，核安及核廢料處置問題仍未獲得解決，尤其新北市仍承擔核電廠及核燃料棒存放等相關問題，在最終處置場址尚未確定前，核廢料仍須暫存。她認為，身為新北市長參選人，更應重視核安及核廢料處置問題，在相關條件尚未具備前，新北市沒條件談核能重啟。