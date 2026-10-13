辭立委背水一戰？蘇巧慧回應了

選戰進入最後階段，今年有不少現任立委參與地方大選。被問到是否應辭去立委職務背水一戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，目前仍戰戰兢兢、全力以赴做好立委工作，包括質詢、協調會及工程會勘都照常進行，地方服務團隊也持續運作。她認為，選區選民認同她希望擴大服務、讓地方有更好的升級與進步，這份認同就是她的底氣。

蘇巧慧今天接受匯流新聞網主持人黃光芹訪問時表示，這一屆不論藍、白、綠陣營，都有不少立委投入縣市長選舉，自己至今仍全力投入立委工作，該質詢時就質詢，也持續舉辦協調會、工程會勘等行程，地方服務團隊也都持續運作，選民仍看得到她在地方的服務。

蘇巧慧表示，對她而言，選區選民認同她在擔任地方立委的同時，爭取更進一步的機會、擴大服務範圍，因為選民認為，若能承擔更大的責任，就有機會為地方帶來更好的升級與進步，而這也是她持續投入選戰的底氣。