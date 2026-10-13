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34萬票流向誰？黃珊珊喊話蔣萬安、沈伯洋：選民是人不是票

聯合新聞網／ 綜合報導
黃珊珊2022年參選台北市長獲得34萬多票。聯合報系資料照
黃珊珊2022年參選台北市長獲得34萬多票。聯合報系資料照

九合一選舉投票日倒數46天，台北市長戰況激烈，外界關注國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋的競爭，也有人將焦點放在黃珊珊2022年參選台北市長獲得的34萬多票，分析這批選票未來可能流向何方。黃珊珊今（13）日在臉書發文表示，選票不屬於任何政黨或政治人物，真正的第三勢力是永遠保有選擇權的人民，呼籲候選人與其計算選票歸屬，不如思考能為台北市民帶來什麼。

2026九合一選舉

34萬票各有想法 黃珊珊：選民不是任何人的財產

黃珊珊指出，她2022年以無黨籍身分參選台北市長，獲得34萬2141票，得票率25.14%。這些選民投票的理由各不相同，有人看重市政經驗，有人認同超越藍綠的主張，也有人對國民黨或民進黨感到失望，還有人比較三位候選人後，選擇自己認為最適合的人選。

她認為，這些選民的共同點，是在藍綠全力動員的選戰中，沒有完全依照政黨安排投票，而是做出自己的決定。若將34萬票視為一整塊，認為可以直接轉移給其他候選人，便忽略選民各自的考量。

黃珊珊表示，當初投票的理由不同，下次的選擇自然不會一致；經過4年，城市處境、候選人表現及民眾生活都可能改變，選民也會重新評估，甚至有人可能因為沒有支持的對象而不願出門投票。她強調，「選民不是貨物，也不是任何人的財產，更不是試算表裡可以按比例搬來搬去的數字。」

中間選民不願被藍綠綁住 成選舉關鍵

談到第三勢力，黃珊珊認為，第三勢力不應只被定義為某個政黨或組織，而是那些不願將選票交給特定政黨、會依候選人能力、政績與品格做出判斷的民眾。這群中間選民未必經常公開表態，但會在投票時考量誰能改善自己與家人的生活，以及誰能為下一代帶來更好的未來。

她指出，各政黨都有基本支持者，真正可能左右選舉結果的，是會依情況改變投票選擇的中間選民。台灣歷經多次政黨輪替，也證明沒有任何政黨能永遠獲得人民支持。她說：「做得好，人民讓你繼續做；做不好，人民就把你換掉。」這正是民主的重要力量。

籲蔣萬安、沈伯洋提出政見 別只計算選票

黃珊珊也批評，選舉期間，政黨經常透過訴諸危機感、強調對手威脅等方式動員支持者，但這類操作未必能獲得中間選民認同。她認為，選民並非沒有立場，而是不願將獨立判斷交給任何政黨，除了關注候選人如何解決問題，也會檢視其是否加深對立，以及當選後能否落實競選承諾。

針對外界關注的台北市長選戰，黃珊珊表示，蔣萬安與沈伯洋真正應思考的，不是她4年前獲得的34萬多票將流向何方，而是能否提出讓中間選民願意支持的理由，包括如何改善市民生活、為年輕人創造希望，以及能否實現選前承諾。

黃珊珊最後強調，「選民是人不是票！」，政治不該只是將人民分群動員，而是應把事情做好、提出承諾並接受檢驗。她重申，「真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民」。

2026九合一選舉 蔣萬安 黃珊珊 沈伯洋 台北市選舉

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