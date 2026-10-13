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最新民調大幅領先李四川 蘇巧慧：票開出來才能確定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇巧慧今午接受媒體人黃光芹在匯流新聞網的「中午來開匯」專訪。圖／摘自CNEWS匯流新聞網
蘇巧慧今午接受媒體人黃光芹在匯流新聞網的「中午來開匯」專訪。圖／摘自CNEWS匯流新聞網

藍綠近期紛紛公布領先民調，今天有民調指民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先對手國民黨新北市長參選人李四川13.1個百分點。蘇今天接受匯流新聞網主持人黃光芹專訪指出，看到支持度領先的數字，確實會高興，也感到驚訝，但更應謹慎以對，她強調，選戰不是在比民調而已，要等到票開出來，確認有超過半數的新北市民願意給她機會，這段路才算圓滿走到終點。距離投票日剩下46天，團隊步調與速度都不能改變，仍要持續努力，甚至希望連國民黨所做的民調也能領先。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，自己已走過800多天的選戰歷程，現在只剩最後46天，仍要一步步把路走穩，即使有多份民調呈現領先，也不能因此鬆懈，國民黨所做的民調目前還沒有領先，她希望持續努力，做到連國民黨的民調也能領先。

對民調變化，蘇巧慧指出，選舉分為知名度、好感度及支持度三個階段，選民必須先認識候選人，進一步產生好感，最後才可能轉化為支持。過去一段時間，知名度及好感度始終無法轉換成支持度，她們依照地區、年齡及族群分析不足之處，再針對需要加強的地方調整選戰策略，近期民調呈現的變化，反映過去好感度逐漸轉換成支持度，但現在還不是終點。

她也分享，今天上午前往民治市場拜票時，感受到當地民眾相當熱情，不僅有人能直接叫出她的名字，也有人主動上前加油，甚至表達一定會投票支持她，永和是藍營指標區，能感受到當地民眾對她的認識與支持有所增加，讓她相當感謝。

近期選戰熱度升高，是否與民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動的「洋流效應」有關？蘇巧慧認為，近兩、三周確實可以感受到支持者熱情升高，沈伯洋到新北市助選也帶動不少人潮，以新莊造勢及三峽車掃為例，指出新莊活動從外場走進會場約30公尺，花了15分鐘，三峽老街車掃則走了一個小時，沿途都有民眾夾道歡迎、要求握手擊掌。

蘇巧慧表示，她與沈伯洋認識20年，兩人在價值觀及做事方向上有許多相似之處，都希望從城市出發，以正面、陽光的態度談政策與願景，這股熱情在新北市產生的效應，除了支持者動員，也可能與兩人共同展現的理念有關，希望雙北選戰能形成正向的相互帶動，達到雙北雙贏。自己能做的，就是把每一步踏穩，直到投票結果出爐。

這次民調中有一定比例的民眾認為應該換民進黨執政，蘇巧慧認為，與其將其解讀為單純的政黨輪替，不如說民眾期待新氣象、新人及新的階段，過去800多天提出許多新觀念、新技術與新態度，也透過實際活動呈現城市治理的想法，例如親子活動「水水媽媽」，以及結合音樂、文字、策展、出版等領域的「夜市人生」，希望讓民眾看見新北市的多元與創意。

至於外界將她與李四川比較年齡。蘇巧慧強調，蛋糕上的數字不是做事能力的障礙，關鍵在於態度、觀念，以及能否與當前時代接軌，她指出，候選人的語言、互動方式、引用的例子，以及對新事物的接受程度，都會成為選民比較的依據，但最終評判仍應交由選民決定。

蘇巧慧 李四川 民調 2026九合一選舉

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