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鄭朝方競選帽「綠轉藍」 徐欣瑩陣營喊話蕭美琴「協尋民進黨」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方主打的市場改建、聽海天台等「竹北經驗」經不起檢驗，競選小物更刻意避開民進黨傳統色彩，甚至改用藍色。圖／徐欣瑩競選團隊提供
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方主打的市場改建、聽海天台等「竹北經驗」經不起檢驗，競選小物更刻意避開民進黨傳統色彩，甚至改用藍色。圖／徐欣瑩競選團隊提供

副總統蕭美琴今赴竹東為民進黨新竹縣長參選人鄭朝方站台，國民黨徐欣瑩陣營開砲質疑鄭朝方主打的市場改建、聽海天台等「竹北經驗」經不起檢驗，競選帽子更刻意避開民進黨傳統色彩，甚至改用藍色，籲蕭正視相關爭議。鄭朝方團隊表示暫無回應。

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徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方及其家族成員面臨家族土地爭議、暴力介選，甚至威脅爆料者和媒體人等質疑，鄭朝方至今不但「已讀亂回」，還持續神隱。他籲蕭美琴正視地方不願家族政治復辟的聲音，「作為國家領導人，要站在一起的對象，絕對不是特定地方家族，而是廣大60萬全體新竹縣民」。

徐維遠指出，鄭朝方在蕭美琴到訪新竹縣前一天公布「我們一起」競選影片，但影片提到的市場改建、竹北聽海天台等建設，都引起地方縣民甚至專家疑慮。

徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年；聽海天台所在地新月沙灣，也被學者抨擊淪為「新月水泥灣」。他質疑，這些事物表面包裝精美，卻經不起檢驗，「究竟有什麼資格邀請民眾一起期待未來？」

徐維遠說，鄭朝方競選至今，不論看板或競選小物，都避開民進黨傳統顏色，甚至選擇「藍色」設計競選帽，質疑「似乎有意隱藏民進黨標籤」；鄭朝方還派幕僚出席民眾黨竹北市長參選人邱臣遠的活動，反問蕭美琴是否應替竹北市長自家提名人「抱不平」？

徐維遠指出，徐欣瑩日前也向鄭朝方提出3項質疑，包括有報導稱鄭朝方及家族在鄭就任竹北市長不到3個月，即出售竹東土地，交易金額超過3億元，與周邊土地價格相較有47倍價差，是否「用選票換取權力、用權力換取土地」？

徐維遠並追問，鄭家是否企圖將原可發展科技、觀光與高端產業的約18萬坪土地，變更為殯葬用地與廢土堆置場，以及是否教唆黑道幫派恐嚇吹哨者、威脅媒體人吳子嘉？鄭朝方始終以「不予回應」迴避相關質疑，若未來當選縣長、掌握權力，又如何期待其建立公開透明、願受縣民與議會嚴格監督的廉能政府？

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（前左四）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（前左五）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（前左四）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（前左五）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影

徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年。圖／徐欣瑩競選團隊提供
徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年。圖／徐欣瑩競選團隊提供

徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年。圖／徐欣瑩競選團隊提供
徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年。圖／徐欣瑩競選團隊提供

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方主打的市場改建、聽海天台等「竹北經驗」經不起檢驗，競選小物更刻意避開民進黨傳統色彩，甚至改用藍色。圖／徐欣瑩競選團隊提供
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方主打的市場改建、聽海天台等「竹北經驗」經不起檢驗，競選小物更刻意避開民進黨傳統色彩，甚至改用藍色。圖／徐欣瑩競選團隊提供

蕭美琴 鄭朝方 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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