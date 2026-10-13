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10小時大反轉...沈伯洋急煞車婉拒客串「豆腐媽媽」游淑慧分析2原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出受邀進軍親綠電視台八點檔，客串劇中角色，儘管沈伯洋表示目前沒有演出計畫，但已引發爭議。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出受邀進軍親綠電視台八點檔，客串劇中角色，儘管沈伯洋表示目前沒有演出計畫，但已引發爭議。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚證實，有收到八點檔戲劇「豆腐媽媽」邀約客串，但礙於行程安排，目前並沒有演出的計畫。國民黨北市議員游淑慧問「沈為何急踩豆腐媽媽煞車？」並分析或許有「政媒不分真的太難看」、「切割爭議」兩大原因。

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游淑慧說，民視才對外證實「粉絲敲碗許願成功，民視已與沈伯洋團隊接洽，豆腐媽媽角色與劇情已在編排中，敬請期待。」但不到10小時，沈伯洋晚間就發文表示：行程排不出，「沒有演出計畫」，婉拒拍攝。

「這反轉速度，比八點檔還快。」游淑慧說，但如果雙方完全沒有談到一定程度，民視敢公開說「已經接洽」，甚至連角色、劇情都開始編排嗎？為什麼突然急踩煞車？或許有兩個原因。

游說，第一，政媒不分真的太難看。過去中天因大量韓國瑜相關報導，引發NCC介入、要求媒體強化新聞自律；當時「媒體中立」、「政治人物曝光比例」講得多麼嚴肅、義正辭嚴。

再看看今天。三立、民視新聞、政論一路到娛樂，全天候的沈伯洋好棒棒；不但NCC沒吭聲，什麼媒體中立、媒體自律也都變成笑話。現在若連八點檔都要替一位正在參選的政治人物設計「帥氣救人」劇情。這究竟是在拍戲，還是在替政治人物做形象廣告？恐怕再演下去，「政媒不分」的質疑只會更大。

「第二，切割爭議。」游說，更別忘了？豆腐媽媽本身還有勞權與工安爭議。今年1月，「豆腐媽媽」拍攝墜落戲時，替身演員蘇德揚發生嚴重墜落事故，造成顱內出血、顏面骨折等重傷。事後桃園勞檢處認定劇組的墜落防護措施確有違反職安規定；後續更被查出，這名替身演員當時沒有投保勞保及職業災害保險。

游說，偏偏沈伯洋原本被安排的劇情，還是「帥氣扶起一個差點跌倒的人」。戲裡救人很帥。但真正需要沈委員扶一把的，是戲外那些冒著風險工作的替身、臨演與基層演藝工作者。

游淑慧說，所以沈伯洋不只應該拒演。拒演，只是避免自己捲入爭議。但重點是，他願不願意用自身對該媒體的影響力，呼籲善待基層演藝人員？

沈伯洋 游淑慧 豆腐 2026九合一選舉 台北市選舉

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