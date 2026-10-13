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蕭美琴挺莊競程開箱競總！設置未來郵局、無人機足球零距離互動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影
副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影

選戰邁入白熱化階段，副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」，蕭美琴未致詞也未受訪；莊競程說，這次競總跳脫傳統框架，盼以零距離的交流空間傾聽市民聲音，共同打造有溫度的「幸福新製程」。

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莊競程說今天向蕭美琴開箱介紹總部環境與政見，兩人也體驗「無人機足球」。

莊競程說，非常開心能邀請蕭美琴第3次來到新竹給予支持與祝福。政治不應該與民眾有距離，競選總部應該貼近市民生活，成為大家願意主動走進來交流互動的空間。因此，全新的關新總部特別設置了「無人機足球」體驗區，邀請爸爸媽媽帶著小朋友一同來體驗、探索科技的樂趣。

此外，莊競程說，總部內還精心策畫了「未來郵局」，邀請所有新竹市民寫下對城市未來的期望，讓民眾的聲音，成為新竹未來城市發展藍圖的一部分。

莊競程也介紹4款充滿新竹特色的明信片，其中有繪製新竹在地的小吃，如米粉、摃丸湯；也有南寮漁港放風箏休閒的地方；另外還有提倡教育資源，期盼未來若當選市長，總圖可以盡快的完工；最後還有東門城，代表新竹悠久的歷史。

莊競程說，競總的設置是希望讓市民看到他提出的願景，未來新竹不只是一個科技城市，也應該讓生活更有溫度，讓年輕人願意留在新竹打拚，也讓新竹的小孩都可以安心、快樂的成長，讓長輩可以得到更好的照顧。

莊競程承諾，要讓全家人在新竹都有一個幸福生活的日常，這正是他推動與提出「幸福新製程」，讓新竹重新啟動的願景以及目標，也邀市民一起來為新竹的4年許願，也希望在未來的4年可以完成大家的願望，讓新竹愈來愈好。

副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影
副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影

副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影
副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影

副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影
副總統蕭美琴今天中午第3度造訪竹市，現身力挺民進黨新竹市長參選人莊競程，並與莊共同「開箱」充滿創新理念的「關新競選總部」。記者王駿杰／攝影

蕭美琴 莊競程 郵局 2026九合一選舉 新竹市選舉

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