黃阿瑪水上裝置遭質疑公私不分 基隆市議會：未花公帑

民進黨基隆市長參選人童子瑋引進「黃阿瑪」大型水上裝置藝術，遭國民黨質疑競選活動與基隆市議會公務角色不清。基隆市議會秘書長黃連茂今天表示，議會協助民間活動申請場地是行之有年的慣例，這次也沒有支出任何費用，並無濫用公家資源的問題。

童子瑋日前規劃「基隆400童樂會」系列活動，攜手台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」，引進15公尺高的大型水上氣球，9月24日起在基隆港展出2個月，希望讓全台灣從巨貓開始認識基隆故事。

國民黨今天召開記者會，發言人柳采葳說，基隆市議會是代表全體市民的民意機關，不是議長個人的私人資源。議長雖然依法代表議會，但不代表可以不必說明，就以議會名義參與任何活動。這場黃阿瑪裝置藝術活動性質不明，究竟是基隆市議會正式辦理的公務活動，還是民間單位主辦的活動。

柳采葳質疑，外界關心這場活動是否存在公私不分，甚至有假公濟私的疑慮，要求童子瑋正面回答，究竟是誰決定使用議會名義，議會在活動中扮演什麼角色，相關行政程序又在哪裡。

國民黨基隆市長參選人謝國樑競辦發言人謝若彤則拿出黃阿瑪活動的「會勘簽到表」，她表示，文件上寫著單位是「基隆市議會」，職稱是「委外單位」，而姓名就是「游本明」；游本明是童子瑋競選辦公室的發言人，但卻以基隆市議會委外單位的身分，出現在簽到表上。請童子瑋回答，「游本明到底是代表你的競選辦公室，還是代表基隆市議會」。

對此，基隆市議會秘書長黃連茂回應表示，議會是民意機關，服務市民是工作，無論是馬拉松活動、兒童藝術季，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，是行之有年的慣例。

黃連茂補充，外部人員已經註明「委外單位」就表示不是隸屬議會的公務人員，此案議會也沒有支出任何費用，因此沒有濫用公家資源的問題。