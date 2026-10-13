蘇巧慧民調贏13個百分點？李競辦酸：合了巧慧的意、違了真實常理

新北市長選舉激戰，信民協會今公布新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度為43.1個百分點，而國民黨參選人李四川支持度30百分點，蘇巧慧領先李四川13.1個百分點。李四川競選辦公室今表示，該民調樣本與新北真實選舉結構呈現極大落差，根據2024大選政黨票比例，藍綠支持者幾乎打平，但在信民民調的樣本當中，民進黨支持者比例卻是國民黨的1.6倍，「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。

李四川競選辦公室表示，根據新北市議會國民黨團委託TVBS所做的民調，李四川保持6%以上的穩定領先，尊重每一份禁得起檢驗的民調，李四川會堅持正向、正當的選舉方式，持續深入29區傾聽民意，以具體有感政見爭取市民支持，一棒接一棒，讓新北市的建設穩健前行、市民的生活愈來愈好。