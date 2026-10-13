質疑黃世杰靠爸拿國有地辦造勢 民眾黨團：黨證無敵？

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，黃世杰先前舉辦競選總部成立大會，當時使用桃園市中壢區國有土地，管理者為農業部農田水利署石門管理處，此案涉及公務資源與利益輸送，民眾黨團要求公布租金單據與合約。

民眾黨立法院黨團上午舉行「行政中立擺一邊，護航世杰放中間」記者會，洪毓祥指出，農業部農田水利署桃園管理處處長黃華煌拿納稅錢請客辦桌，甚至公然違法替「法務部前次長」黃世杰助選喊凍蒜，行政院長卓榮泰對此問A答B，農業部長陳駿季更是硬拗護航，難道法務部長鄭銘謙遇到民進黨就標準混亂、看黨證辦案？

洪毓祥再指，黃世杰先前舉辦桃園市長競選總部成立大會，包括卓榮泰、賴清德總統都到場力挺，當天使用桃園市中壢區一處國有土地，管理者為農業部農田水利署石門管理處。根據「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」第19條規定，出租原則應採公開標租，年租金未達15萬元不適用，而該地年租金高達1200萬元以上。

洪毓祥質疑，黃世杰父親黃金德曾任桃園農田水利會總幹事，現為農田水利研究發展基金會董事長，此案涉及公務資源與利益輸送「未經公開標租私相授受」、貪汙治罪條例圖利罪，民眾黨團要求公布租金單據與合約。

洪毓祥表示，農業部農水署管理的國有土地，竟然出租給黃世杰舉辦造勢活動，然而農田水利事業作業基金非事業用不動產土地出租，原則上應該要以公開標租案方式辦理，更何況該地位於商業區精華地段，附近光是土地實價登錄資料，每坪就超過90萬元，「試問黃世杰這種使用方式，法務部要不要查一查？」

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴說，由於黃世杰曾經擔任法務部次長，法務部是否因此大小眼、選擇輕輕放下？希望主管機關不要因人設事，同時黃世杰父親在農田水利會擔任總幹事多年，如今擔任農田水利研究發展基金會董事長，其中是否存在裙帶關係與行政資源的利益輸送？

徐千晴呼籲，民進黨政府切勿「寬以待己、嚴以律人」，當基層參選人在合法合規的邊緣、戰戰兢兢時，不應容許有人憑著黨證就能特權護航、大肆宴客，主管機關必須用一致、平等的標準，對待每一個政黨與參選人。

民眾黨桃園市議員參選人周曉芸表示，該處國有土地為在商業區精華地段，根本不適用「年租金未達15萬元」的例外規定，農田水利會改制為公務機關後，相關資產管理更應該接受完整監督，「國有土地是公共資產，管理機關有責任與義務遵守法律規範，恪守行政中立。」

周曉芸也說，如果有公務人員明知違背法令，仍然讓特定私人取得不法利益，更可能涉及「貪汙治罪條例」圖利罪，這部分檢調、監察院難道不應該主動依法分案調查、釐清責任嗎？還是黨證無敵就可以裝作沒看見？