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質疑黃世杰靠爸拿國有地辦造勢 民眾黨團：黨證無敵？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團今天舉行記者會，控訴農田水利署桃管處官員帶民進黨桃園市長候選人黃世杰上台造勢，違反行政中立。記者胡經周／攝影
民眾黨立院黨團今天舉行記者會，控訴農田水利署桃管處官員帶民進黨桃園市長候選人黃世杰上台造勢，違反行政中立。記者胡經周／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，黃世杰先前舉辦競選總部成立大會，當時使用桃園市中壢區國有土地，管理者為農業部農田水利署石門管理處，此案涉及公務資源與利益輸送，民眾黨團要求公布租金單據與合約。

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民眾黨立法院黨團上午舉行「行政中立擺一邊，護航世杰放中間」記者會，洪毓祥指出，農業部農田水利署桃園管理處處長黃華煌拿納稅錢請客辦桌，甚至公然違法替「法務部前次長」黃世杰助選喊凍蒜，行政院長卓榮泰對此問A答B，農業部長陳駿季更是硬拗護航，難道法務部長鄭銘謙遇到民進黨就標準混亂、看黨證辦案？

洪毓祥再指，黃世杰先前舉辦桃園市長競選總部成立大會，包括卓榮泰、賴清德總統都到場力挺，當天使用桃園市中壢區一處國有土地，管理者為農業部農田水利署石門管理處。根據「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」第19條規定，出租原則應採公開標租，年租金未達15萬元不適用，而該地年租金高達1200萬元以上。

洪毓祥質疑，黃世杰父親黃金德曾任桃園農田水利會總幹事，現為農田水利研究發展基金會董事長，此案涉及公務資源與利益輸送「未經公開標租私相授受」、貪汙治罪條例圖利罪，民眾黨團要求公布租金單據與合約。

洪毓祥表示，農業部農水署管理的國有土地，竟然出租給黃世杰舉辦造勢活動，然而農田水利事業作業基金非事業用不動產土地出租，原則上應該要以公開標租案方式辦理，更何況該地位於商業區精華地段，附近光是土地實價登錄資料，每坪就超過90萬元，「試問黃世杰這種使用方式，法務部要不要查一查？」

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴說，由於黃世杰曾經擔任法務部次長，法務部是否因此大小眼、選擇輕輕放下？希望主管機關不要因人設事，同時黃世杰父親在農田水利會擔任總幹事多年，如今擔任農田水利研究發展基金會董事長，其中是否存在裙帶關係與行政資源的利益輸送？

徐千晴呼籲，民進黨政府切勿「寬以待己、嚴以律人」，當基層參選人在合法合規的邊緣、戰戰兢兢時，不應容許有人憑著黨證就能特權護航、大肆宴客，主管機關必須用一致、平等的標準，對待每一個政黨與參選人。

民眾黨桃園市議員參選人周曉芸表示，該處國有土地為在商業區精華地段，根本不適用「年租金未達15萬元」的例外規定，農田水利會改制為公務機關後，相關資產管理更應該接受完整監督，「國有土地是公共資產，管理機關有責任與義務遵守法律規範，恪守行政中立。」

周曉芸也說，如果有公務人員明知違背法令，仍然讓特定私人取得不法利益，更可能涉及「貪汙治罪條例」圖利罪，這部分檢調、監察院難道不應該主動依法分案調查、釐清責任嗎？還是黨證無敵就可以裝作沒看見？

黃世杰 國有地 民眾黨團 2026九合一選舉 桃園市選舉

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