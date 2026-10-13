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黃世杰造勢大會 黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃世杰造勢大會，黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明。記者游明煌／攝影
黃世杰造勢大會，黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明。記者游明煌／攝影

針對民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌今天說，那塊地百分之百是國有地。他批民進黨執政黨國不分，公器私用，那天在造勢的時候，賴清德卓榮泰還一人一邊牽起黃世杰的手，說是不可多得的人才。他請問賴清德、卓榮泰要不要站出來說清楚講明白， 民進黨執政是如此的黨國不分公器私用嗎？

2026九合一選舉

民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，總統賴清德、行政院長卓榮泰皆到場力挺。國民黨立法院黨團今舉辦記者會，指該造勢場地位於農業部農田水利署土地，質疑是否依法申請使用，黃世杰與其父親黃金德是否施壓公務員？國民黨團要求農業部公開土地申請、核准公文及租借契約等資料，並要求行政院及檢調徹查，給國人交代。

黃國昌上午到基隆參加議員提名人黃申棟競總成立大會說受訪說，農田水利署到目前為止還不願意回覆，今天早上台灣民眾黨黨團召開記者會 ，邀請他們來參加，他們也不敢參加 。那塊地百分之一百是農田水利署管理的國有地，那塊國有地依照國有地相關的辦法，如果要出租的話必須要公開標租，他也不符合任何例外可以不公開標租的事由。

黃國昌表示，現在質疑是民進黨執政已經黨國不分到這種程度了嗎，把國產當作黨產，那塊地在桃園中壢價值非常非常高，是精華區當中的地段，這件事情他們從上周就要求農田水利署把相關的租約拿出來，結果一直不回覆，到今天早上開記者會他們還不願意派人出席參加。

黃國昌說，目前針對有關於民進黨在執政的時候，黨國不分，公器私用，相關的弊案是一起又一起。那天在造勢的時候，賴清德、卓榮泰還一人一邊牽起黃世杰的手，說是不可多得的人才。他請問賴清德、卓榮泰要不要站出來說清楚講明白， 民進黨執政是如此的黨國不分公器私用嗎？

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