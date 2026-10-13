竹北經驗拚竹東 鄭朝方千人大造勢 喊升級圖書館、市場回饋故鄉
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天在竹東舉辦造勢活動，主持人表示，現場2000張椅子全數坐滿。鄭朝方以一張張竹北市政建設照片，分享運動場館、圖書館升級、傳統市場改善、集會所及幼兒園環境改造等治理成果，主打將「竹北經驗」帶進新竹縣，盼讓身為竹東子弟的他有機會回到家鄉、擴大服務。現場不時響起掌聲，也有民眾高喊「鄭朝方，竹東愛你」。
鄭朝方一張張秀出竹北市政建設照片，從公園、公共廁所到市場環境，細數過去的施政成果。談到竹北公共廁所改造時，他順勢點名竹東戲曲公園的廁所，表示未來也要改善當地環境，台下隨即響起掌聲。
在傳統市場與公共空間方面，鄭朝方表示，未來將與竹東鎮長郭遠彰合作改善竹東傳統市場環境，並規畫圖書館及共學空間，盼讓新竹縣各鄉鎮都有完善的圖書館或親子館。針對城市美學與休閒綠地，鄭朝方展示公園模擬圖，提出升級竹東河濱公園，並參考韓國清溪川案例整治中心河道，希望改善城市景觀，打造兼具綠意與美學的生活環境。
交通與民生方面，鄭朝方提出優化竹東聯外交通，包括推動二重交流道增設，以及台68線與國道銜接；也主張加大對外五里生活圈公共建設投入，統籌學校、托育及公園等基礎設施。在社會福利方面，他則表示，將把竹北的長者照顧經驗推廣至全縣，提升長照服務。
鄭朝方強調，「竹北經驗在新竹縣實現」不只是口號，希望透過既有治理成果，讓竹東及新竹縣其他鄉鎮也能迎來改變與進步。
副總統蕭美琴也到場力挺。她表示，如果鄭朝方有機會將治理經驗擴大至新竹縣，更多鄉親就能受惠於他的努力與用心。蕭美琴指出，自己從事政治工作30年，少見鄭朝方這樣跨領域、非典型的優秀人才；他不僅有市政治理經驗，也在音樂、廣播等領域展現才華，並願意將自身所長分享給地方。
活動結束後，鄭朝方走下台與民眾互動，隨即被支持者團團圍住，有人拿著物品請他簽名，也有人趁著近距離接觸，當面向他喊話「加油，希望他能改變竹縣」。鄭朝方一一回應民眾，現場仍有不少人停留，把握機會與他握手、合影。
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