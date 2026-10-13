竹北經驗拚竹東 鄭朝方千人大造勢 喊升級圖書館、市場回饋故鄉

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天在竹東舉辦造勢活動，主持人表示，現場2000張椅子全數坐滿。鄭朝方以一張張竹北市政建設照片，分享運動場館、圖書館升級、傳統市場改善、集會所及幼兒園環境改造等治理成果，主打將「竹北經驗」帶進新竹縣，盼讓身為竹東子弟的他有機會回到家鄉、擴大服務。現場不時響起掌聲，也有民眾高喊「鄭朝方，竹東愛你」。

鄭朝方一張張秀出竹北市政建設照片，從公園、公共廁所到市場環境，細數過去的施政成果。談到竹北公共廁所改造時，他順勢點名竹東戲曲公園的廁所，表示未來也要改善當地環境，台下隨即響起掌聲。

在傳統市場與公共空間方面，鄭朝方表示，未來將與竹東鎮長郭遠彰合作改善竹東傳統市場環境，並規畫圖書館及共學空間，盼讓新竹縣各鄉鎮都有完善的圖書館或親子館。針對城市美學與休閒綠地，鄭朝方展示公園模擬圖，提出升級竹東河濱公園，並參考韓國清溪川案例整治中心河道，希望改善城市景觀，打造兼具綠意與美學的生活環境。

交通與民生方面，鄭朝方提出優化竹東聯外交通，包括推動二重交流道增設，以及台68線與國道銜接；也主張加大對外五里生活圈公共建設投入，統籌學校、托育及公園等基礎設施。在社會福利方面，他則表示，將把竹北的長者照顧經驗推廣至全縣，提升長照服務。

鄭朝方強調，「竹北經驗在新竹縣實現」不只是口號，希望透過既有治理成果，讓竹東及新竹縣其他鄉鎮也能迎來改變與進步。

副總統蕭美琴也到場力挺。她表示，如果鄭朝方有機會將治理經驗擴大至新竹縣，更多鄉親就能受惠於他的努力與用心。蕭美琴指出，自己從事政治工作30年，少見鄭朝方這樣跨領域、非典型的優秀人才；他不僅有市政治理經驗，也在音樂、廣播等領域展現才華，並願意將自身所長分享給地方。

活動結束後，鄭朝方走下台與民眾互動，隨即被支持者團團圍住，有人拿著物品請他簽名，也有人趁著近距離接觸，當面向他喊話「加油，希望他能改變竹縣」。鄭朝方一一回應民眾，現場仍有不少人停留，把握機會與他握手、合影。

鄭朝方在台上演說，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績及未來當選新竹縣長後的施政方向。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）上午舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者爭相握手。記者杜建重／攝影

活動結束後，鄭朝方走下台與民眾互動，隨即被支持者團團圍住，搶著合影留念。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（前左四）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（前左五）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（中）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影