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藍營質疑造勢耍特權 黃世杰回擊曝下一場在桃園區朝陽公園辦

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰曝下一場造勢活動在桃園市朝陽公園，回擊「張善政市府也給我特權嗎」。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰曝下一場造勢活動在桃園市朝陽公園，回擊「張善政市府也給我特權嗎」。聯合報系資料照

2026桃園市長選戰白熱化，國民黨立委許宇甄、王鴻薇與桃園市議員凌濤今開記者會，質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰違法使用農水署土地選舉；黃世杰回應，他下一場大型造勢活動在桃園區朝陽公園，「難道張善政市府也給我特權嗎？」

2026九合一選舉

藍營指出，黃世杰10月3日在桃園市中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統也出席幫忙拉票。然而，舉辦大會的土地是中壢區2100中運段145地號，為農業部農田水利署石門管理處轄管的農田水利事業作業基金所有，依據「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」，出租應辦理公開標租，承租人也不得違反相關法令規定或使用目的。

藍營表示，該土地查不到公開標租紀錄，而今年4月27日決標「設定地上權委託專業服務勞務採購案」開發，為何現在還能租給其他人做選舉使用。若依「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」年租金未達新臺幣十五萬元辦理，1655坪的土地一個月只租1.25萬元，檢調應該徹查特權違法情形。

黃世杰表示，此次競選活動的土地使用是依法申請，事前就完成相關程序。事實上，任何民眾都可以提出短期出租申請，過去民間也有辦活動的前例，相關審核過程主管機關會依法辦理，並不存在任何特權，更沒有違反行政中立。

黃世杰表示，他10月18日將在桃園區朝陽公園舉辦大型造勢活動，「難道張善政市府也給我特權嗎」。國民黨、民眾黨沒有查證、惡意造謠，如此負面的選舉手法，將被桃園市民唾棄。

黃世杰 藍營 公園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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