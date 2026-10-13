人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

聯合報盤點全台公托資源，竹北平均54名幼兒搶1名額，湖口更「零公托」。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩直指資源配置跟不上人口變化，主張建立托育生活圈、擴增2歲專班；家長則坦言搶公托原因是「不怕花錢，最怕小孩被虐待」。

徐欣瑩表示，新竹縣近年人口結構呈現兩極化，新興市鎮年輕家庭集中，偏鄉地區則面臨高齡化與交通屏障，導致家庭承受幼兒托育與長輩照護的雙重壓力。問題根源在於資源配置未能跟上家庭型態與人口流動的變化，未來必須以系統化機制建立托育生活圈、推動數位資源整合，並依城鄉差異補足照顧缺口。

徐欣瑩說，在幼兒托育供給方面，竹北、新豐、湖口、竹東等地因新興住宅區快速增加，幼兒照顧需求成長，但部分地區仍缺公共托嬰中心名額，且2歲專班嚴重不足，導致幼兒面臨托嬰屆滿卻無法順利銜接幼兒園的斷層。

為改善供需脫節，徐欣瑩認為，政府應建立「人口成長－幼兒人口－托育需求」預測機制、提前規畫，並擴增2歲專班以達成照顧無縫銜接。針對竹科及高工時產業的雙薪家庭型態，應加強建置平日、夜間及假日臨時托育體系，因應非典型工時的托育缺口。

徐欣瑩說，竹縣目前有一千多名合格居家保母，未來應推動智慧媒合系統，依據區域、時段與名額精準對接家庭需求，並打造整合臨托預約、早療追蹤、健康篩檢與醫療院所資訊的「育兒資源APP」，提供一站式數位支持。

竹北陳媽媽說，孩子都是父母的寶貝，想抽公托不是為了省錢，「真的不怕花錢，最怕小孩被虐待。」尤其嬰幼兒還不太會說話，即使遇到不當對待，回家也未必能清楚表達。

她認為，公托制度管理及薪資福利較佳，可留住優秀人才，但名額實在難搶；若私立托嬰中心也能加強人員篩選、提高薪資福利並完善監督機制，家長才會更放心把孩子交出去。