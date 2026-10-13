首場電視辯論時程爭議 沈伯洋、蔣萬安各有看法

藍、綠同意首場台北市長電視辯論納交叉詰問、但日期未定。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，場數攸關主題需先講清楚；台北市長蔣萬安說，有共識辦完首場，就可看後續安排。

TVBS與三立電視將舉辦台北市長參選人辯論會，昨天邀沈伯洋競辦和蔣萬安團隊到場協商，雙方最後確認納入交叉詰問，但舉辦日期仍未定。

沈伯洋上午到北投區自強市場掃街拜票，媒體會前聯訪詢問，雙方針對辯論日期無共識，藍營說法是主辦單位覺得24日舉辦時間太趕，未答應31日舉辦是因沈臨陣脫逃，且認為沈陣營出席者無決策權，相關看法為何。

沈伯洋表示，自8月迄今自己共簽下5家邀約辯論同意書，他一直都是等待已久的一方，到底是哪家媒體可辦，實際是對方在選，日期也是對方提出來的，結果對方竟然故意放這種訊息，令人遺憾，要辯自己現在就可以辯。

他說，31日這個時間，是雙方協調會時，蔣團隊所提出。

沈伯洋認為，自己團隊都派出執行長了，怎麼會沒有決策權，重申辯論場數攸關主題和日期分配，所以需要先講清楚再做安排，若蔣只要1場也沒關係，但拜託講清楚就好，一個問題可以「問A答B」至此，覺得非常可惜，這不就是「Yes or No」的問題。

針對蔣萬安說辦1場就好，但蔣競辦發言人羅智強卻說1+1場。沈伯洋則說，請蔣、羅兩人可以先辯論一下， 再對外一致說法。

媒體追問，後續第2次協調會何時舉辦，以及如何尋求共識，因蔣萬安覺得應該就辯論會1場再加上公辦辯論會。

沈伯洋表示，自己也不知道相關時程，但「隨時都可以」，只希望趕快決定好。認為蔣萬安可能真的市政繁忙，只有31日有空，否則想不到無法馬上辯論的理由，不管如何最後就是要尋求共識，自己就是一直不斷退讓的一方。

他說，若真的要選定31日，自己當天既有的行程要排開，包括請其他人協助車掃，並可思考改成戶外大螢幕直播辯論會，只是要對同志朋友說抱歉，自己每年都參加的同志大遊行，這次可能要因為辯論會而無法參加。

沈競辦總幹事吳思瑤同場受訪說明，辯論會要看雙方誠意，「萬安才做選擇、伯洋全部都要」，沈團隊昨天共派出2名發言人、1名競辦執行長和1名新聞部主任等4人出席協商，展現規格和誠意，但遺憾蔣陣營會中針對到底要舉辦幾場始終閃爍其詞未明說。

吳思瑤認為，若前提未明，要如何進入首場辯論細節，覺得蔣陣營企圖用「先辦1場來掩護只辦1場」，且羅智強會後受訪說可以接受1加1場，為何會中不談、會後放話，且蔣萬安同時間在他處受訪堅持循慣例就是1場，現在是參選人打臉發言人嗎，質疑羅智強是否真代表蔣萬安的意志，覺得重點要說話算話，沈伯洋的立場則從未改變。

蔣萬安上午出席「南機場整宅單元四公辦都更案」簽約典禮，媒體聯訪提問台北市長選舉政見辯論會議題，就蔣萬安陣營同意31日舉辦，但當天是同志大遊行、沈伯洋晚間掃車，會否做調整，以及會不會造成蔣萬安無法參加同志大遊行。

蔣萬安聞後問，所以31日晚間沈伯洋車隊掃街，是因為要車掃，「希望我們配合嗎？」他說，這是主辦單位TVBS、三立電視兩家共同提出的時間，不是蔣萬安競辦提出的；主辦單位也說明了，因為籌辦時間關係，需要2週，所以最早可舉辦是31日，所以他的競辦也爽快答應，雖然有行程也想辦法移開。

他說，很可惜、也覺得很奇怪，協商當天沈伯洋陣營無法同意，說要帶回去研究，沈伯洋不是一直希望趕快辯論，又派出無法做決定的代表，他覺得沈伯洋只是把喊話要辯論當成議題，不是真的要辯論。

媒體問，蔣萬安是否跟代表出席協商的國民黨立委羅智強有所不同。蔣萬安說，他跟羅智強立場完全一致，所以其實沒有第1場，怎麼會有第2場，一定要大家有共識、主辦方能最快舉辦的第1場，辦完以後，就可以看後續時間討論、安排，他都持開放態度。媒體追問，可能會有第2、第3場。蔣萬安說：「對。」