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影／鄭朝方竹東競總成立暢談「竹北經驗」 蕭美琴站台力挺
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者，揮舞著競選旗幟與扇子，高呼「鄭朝方凍蒜！」、「竹北經驗，竹縣實現！」的口號，展現勢如破竹的高昂士氣。副總統蕭美琴也親自到場站台聲援，與全場鄉親一同見證鄭朝方施政成果。
鄭朝方在熱烈掌聲中走上舞台，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績。他透過大型螢幕向鄉親展示多項公共建設的改造與升級，例如將新社集會所進行空間大改造，一樓規畫為長照、共餐與中央廚房，二樓打造有無障礙電梯與餐飲空間的樂活場域，三樓為兼具跳舞及鏡面設計的多功能空間，四樓則是溫馨舒適的親子客廳。
鄭朝方強調，透過舉辦各式親子活動，讓公共設施不僅僅是硬體建設，更成為孩子自在嬉戲、長輩安心交流、市民日常聚會的生活重心。鄭朝方表示：「這些，竹北都做到了！」這份扎實的治理經驗，將作為未來引領新竹縣13鄉鎮市全面升級的最佳路徑。
副總統蕭美琴致詞時感性表示，傳統市場是每一座城市最珍貴、最有人情味的地方，就像家裡的客廳一樣，不僅能交朋友更能感受地方特色。蕭美琴指出，如同「美琴」這隻戰貓走遍世界，看過無數長得一樣的連鎖商店，但最珍貴、最無可取代的，永遠是每一個城市獨一無二的傳統市場。她看見鄭朝方同樣重視這一點，不僅積極推動地方創生與美學建設，更期望鼓勵更多年輕世代與國際友人走入在地、認識新竹。
隨著活動進入最高潮，鄭朝方與副總統蕭美琴及黨公職參選人一同高舉雙手，接受全場掌聲與歡呼。鄭朝方呼籲，好的治理要靠體感，讓民眾對政策「很有感」。他期盼將「竹北經驗」成功複製到全新竹縣，邀請所有鄉親當作他的最佳主委，集結跨世代的改變力量，一起為新竹縣開創嶄新、繁榮的未來。
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