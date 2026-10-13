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影／鄭朝方竹東競總成立暢談「竹北經驗」 蕭美琴站台力挺

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會，鄭朝方在台上演說，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績及未來當選縣長後的施政方向。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會，鄭朝方在台上演說，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績及未來當選縣長後的施政方向。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者，揮舞著競選旗幟與扇子，高呼「鄭朝方凍蒜！」、「竹北經驗，竹縣實現！」的口號，展現勢如破竹的高昂士氣。副總統蕭美琴也親自到場站台聲援，與全場鄉親一同見證鄭朝方施政成果。

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鄭朝方在熱烈掌聲中走上舞台，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績。他透過大型螢幕向鄉親展示多項公共建設的改造與升級，例如將新社集會所進行空間大改造，一樓規畫為長照、共餐與中央廚房，二樓打造有無障礙電梯與餐飲空間的樂活場域，三樓為兼具跳舞及鏡面設計的多功能空間，四樓則是溫馨舒適的親子客廳。

鄭朝方強調，透過舉辦各式親子活動，讓公共設施不僅僅是硬體建設，更成為孩子自在嬉戲、長輩安心交流、市民日常聚會的生活重心。鄭朝方表示：「這些，竹北都做到了！」這份扎實的治理經驗，將作為未來引領新竹縣13鄉鎮市全面升級的最佳路徑。

副總統蕭美琴致詞時感性表示，傳統市場是每一座城市最珍貴、最有人情味的地方，就像家裡的客廳一樣，不僅能交朋友更能感受地方特色。蕭美琴指出，如同「美琴」這隻戰貓走遍世界，看過無數長得一樣的連鎖商店，但最珍貴、最無可取代的，永遠是每一個城市獨一無二的傳統市場。她看見鄭朝方同樣重視這一點，不僅積極推動地方創生與美學建設，更期望鼓勵更多年輕世代與國際友人走入在地、認識新竹。

隨著活動進入最高潮，鄭朝方與副總統蕭美琴及黨公職參選人一同高舉雙手，接受全場掌聲與歡呼。鄭朝方呼籲，好的治理要靠體感，讓民眾對政策「很有感」。他期盼將「竹北經驗」成功複製到全新竹縣，邀請所有鄉親當作他的最佳主委，集結跨世代的改變力量，一起為新竹縣開創嶄新、繁榮的未來。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者，揮舞著競選旗幟與扇子，高呼「鄭朝方凍蒜！」口號。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者，揮舞著競選旗幟與扇子，高呼「鄭朝方凍蒜！」口號。記者杜建重／攝影

鄭朝方在台上演說，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績及未來當選新竹縣長後的施政方向。記者杜建重／攝影
鄭朝方在台上演說，細數近年來帶領竹北市團隊的亮眼政績及未來當選新竹縣長後的施政方向。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）上午舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者爭相握手。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）上午舉辦竹東競選總部成立造勢大會。現場湧入超過千名熱情支持者爭相握手。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（中）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左）今日舉辦競選總部成立造勢大會，副總統蕭美琴（中）親自到場站台聲援。記者杜建重／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）上午舉辦竹東競選總部成立造勢大會，熱情支持者爭相握手要求簽名和合照。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）上午舉辦竹東競選總部成立造勢大會，熱情支持者爭相握手要求簽名和合照。記者杜建重／攝影

蕭美琴 鄭朝方 竹北 2026九合一選舉

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