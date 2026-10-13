反駁政見缺新意 蔣萬安列舉南機場都更等案例

台北市長蔣萬安今天出席「南機場整宅單元四公辦都更案」簽約典禮，媒體問民進黨立委林俊憲質疑政見缺乏新意。蔣萬安列舉數個公辦都更成功案例，籲對方確認。

台北市住宅及都市更新中心今天舉辦「南機場整宅單元四公辦都更案」簽約典禮，蔣萬安出席時，媒體聯訪提問，民進黨立委林俊憲10月在社群平台上發文，質疑蔣萬安在討論市政與政見時，常提及生生喝鮮奶、大巨蛋等少數指標，質疑政見缺乏新意。

蔣萬安反問：「俊憲委員要確定喔。」他說，今天的簽約儀式就是見證都更又一個重要里程碑，是繼南機場整宅單元三之後又一個成功案例，單元五日前也正式公告招商，還有捷運興建，不管是北環、南環動工，還有東環段也在他上任第二年順利動工；以及推出幸福住宅、育兒家庭減少工時不減薪，都被中央跟進。

他說，還包括成立婦幼專責醫院，推出第二胎公托、準公托免費，校校有公托運用餘裕空間打造育兒環境，實在太多了，不要再說他背稿子，信手拈來都是政績，希望林俊憲要知道很多政績都已呈現在大家面前。

媒體追問，民進黨台北市長參選人沈伯洋說都更不能只看有多少人想都更。蔣萬安說，這4年來透過推動各項政策，包括都更八箭降低門檻，讓更多人願意都更，才能很快進行整合、跨過門檻推進，成功案例包含今天的南機場單元四，之前的單元三、斯文里二期、水源二三期、虎林街60巷等。

台北市都發局說明，南機場單元四基地坐落在中正區中華路二段與307巷等路段所圍成的完整方正街廓，面積約1136.8坪，位置優越，緊鄰將在2027年完工通車的捷運萬大線LG03預定站與忠義實小社福園區，並享有周邊台北植物園、青年公園等綠地。

都美建設董事長曹來春說，將興建2棟地上24層、地下4層的鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造，並挑戰綠建築，3樓的立體綠洲平台、屋頂農園會100%綠覆率，預計投入新台幣38.87億元。