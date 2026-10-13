蔣萬安周四上他的直播 黃國昌：就是直球對決不要太嚴肅

民眾黨黨主席黃國昌今天出席基隆黨提名市議員參選人黃申棟競選總部成立大會，針對他已經允諾台北市長蔣萬安本周四參加他的直播節目表示，周四和蔣市長的直播就是直球對決，沒有什麼需要特別準備的地方，希望不要太嚴肅，大家平常心看待。

黃國昌說，周四和蔣萬安市長的直播就是直球對決，所以也沒有什麼需要特別準備的地方，當天他希望不要太嚴肅，大家平常心看待，歡迎有興趣的網友上來看看，會留比較長的時間和蔣市長可以好好聊天。

黃國昌表示，過去在立法院和蔣市長當立委時是同事，2016年兩人是一起進立法院服務的，在立院也曾經為勞基法修惡的事情一起努力過。

黃國昌昨上節目透露自己過去在立法院議事期間，明明什麼事都沒做，卻曾遭沈伯洋「大呼小叫」。沈伯洋對此指控，反問：「黃國昌說別人大呼小叫？這我都不知道該怎麼回答了。」媒體詢問近日沈伯洋的洋流流量都很高、洋流崛起，怎麼看？

黃國昌回應說，他說的都是真的啊， 在網路上面那些影帶非常的多，他連坐在議場裡面什麼話也沒有講， 然後就歇斯底里的在他面前大聲的咆哮謾罵，這些影帶應該現在要找出來一點都不難吧，他應該也不知道該怎麼回應，因為如果回應的話， 現在製造出來的完全另外一種不認識的人設，不就破功了嗎。