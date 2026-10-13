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沈伯洋喊10分鐘後就能辯 蔣辦：招商也叫黃仁勳10分鐘後就來？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，有攤商送上一整串肉粽，預祝高票當選「包中」。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，有攤商送上一整串肉粽，預祝高票當選「包中」。記者蘇健忠／攝影

電視辯論籌辦交鋒，對於民進黨台北市長參選人沈伯洋稱10月31日辯論日期是由蔣萬安陣營提出。蔣競表示，10月31日是TVBS與三立電視兩家主辦單位，考量籌備時間後所提出最早可行建議日期，從來不是蔣萬安方提出。

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蔣陣營表示，對於主辦方提出的時間當場同意、立即調開行程，反倒是沈陣營遲遲無法確認。沈伯洋如今竟顛倒是非、刻意誤導。

競辦發言人楊沛緰也反擊，沈伯洋整天喊著「10分鐘、今天晚上就能辯」，但正式電視辯論不是街頭叫陣，需要籌備的時間。用這種態度來面對嚴肅的市政議題更是令人不安，難道招商輝達，也要傳訊息給黃仁勳說：「你什麼時候要來？10分鐘後也可以，今天晚上就來看地！」連基本的籌備程序與專業協調都視為兒戲，要如何說服台北市民把龐大的市政交給他？

楊沛緰表示，蔣市長任內三次同志大遊行都有參與，今年也不例外。辯論會也完全可以協調安排在晚間。倒是沈伯洋一邊喊「隨時都能辯」，一邊又提到當天有車掃行程，難道是要主辦單位、蔣陣營「配合」沈伯洋的選舉行程？

楊沛緰強調，蔣萬安已同意10月31日辯論，現在就等沈伯洋確認。與其每天隔空叫陣，不如拿出誠意、尊重主辦單位，趕快把日期敲定，否則這種把「辯論」當作叫陣工具，並非真心促成辯論的態度，最終不會獲得多數市民的認同。

沈伯洋 黃仁勳 電視辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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