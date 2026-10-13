蕭美琴竹東輔選 藍營發起「協尋綠朝方」追黨徽消失、土地爭議

副總統蕭美琴今到新竹縣竹東鎮為民進黨新竹縣長參選人鄭朝方站台。國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯質疑，鄭獲民進黨正式提名，近期看板、文宣及活動邀請函卻未見黨徽，發起「協尋綠朝方」行動，並向蕭美琴喊話。對此，鄭朝方團隊表示暫無回應。

黃郁雯今在臉書發文，鄭朝方既接受民進黨提名參選新竹縣長，就應堂堂正正亮出黨徽，讓選民知道自己代表的政黨與價值，但近期鄭朝方的看板、文宣及活動邀請函中，未見民進黨黨徽，質疑「需要政黨提名的時候接受，面對選民時卻把政黨標誌藏得乾乾淨淨」，並問鄭朝方究竟以什麼身分參選。

黃郁雯也宣布發起「協尋綠朝方」行動，強調不是刻意找碴，而是要追問「民進黨的招牌可以說藏就藏，民進黨的政治責任也可以說不認就不認嗎？」她認為，若鄭朝方認同民進黨，就應大方掛出黨徽；若不認同民進黨價值，又為何接受民進黨提名。

針對蕭美琴到竹東替鄭朝方站台，黃郁雯也向蕭喊話，指副總統出席地方活動本是正常的公務與政治行程，但全國知名政治人物更應謹慎選擇站台對象，因為站上台可能被外界解讀為對參選人及其政治團隊的肯定。

黃郁雯進一步點名鄭朝方及其家族過去遭外界質疑的土地交易、開發規畫等爭議，認為相關土地交易過程、開發規畫及利益關係，都應接受公開檢驗；對於外界所稱的恐嚇疑雲及相關法律爭議，也應由當事人說明、司法依法釐清，政治人物面對揭弊及公共監督應拿出證據回應。

她另提及2024年選舉期間，外界曾對鄭朝方家族成員的政治站台及相關政治互動提出質疑，要求民進黨說明黨內對不同政治立場行為採取何種標準，不能選舉時高舉清廉旗幟，碰到自己提名的人就保持沉默。

黃郁雯表示，若鄭朝方的土地、開發及其他相關爭議都有合理解釋，就應公開說明，強調「選舉可以包裝形象，但不能包裝掉政治責任」，政黨可以選擇參選人，人民也有權檢驗參選人。對於黃郁雯相關質疑，鄭朝方團隊表示暫無回應。