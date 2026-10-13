「印上蔣萬安」銷路更好 藍營小雞聯名文宣當「母雞分身」

年底選戰倒數46天，國民黨北市青年世代今天挺身喊團結，力抗「洋流」，也會在各自選區、街頭發放與市長蔣萬安的聯名文宣，當萬安的分身、凝聚藍營氣勢，他們希望拋磚引玉，有愈來愈多藍白戰將一起扮演蔣的最堅實後盾。

藍營青年上午舉辦「力抗洋流！國民黨青年世代誓打團體戰！」記者會，不只尋求連任的松信區議員詹為元、中山大同區柳采葳，新人議員參選人的士林北投區林揚庭、港湖區陳冠安、松信區李明璇都到場，秀出與蔣萬安的聯名文宣扇子、口罩、面紙、布條等，展現團結氣勢。

柳采葳說，蔣萬安在基層滿意度高，大家都希望拿到蔣的文宣，「印上萬安市長的頭，真的會銷得比較好。」藍營小雞在各選區和蔣掛聯名看板幫他曝光，但現在沈伯洋砸大錢在台北各大路口掛看板，使得藍營點位有限，她舉例有一些是服務過的選民提供，他們還會希望自己能和蔣萬安聯名一起掛。

詹為元不只拿著自己與蔣萬安的聯名文宣，也幫家中有事無法到場的大安文山區議員楊植斗宣傳與蔣的聯名文宣。他說，北市選戰是團體戰，蔣萬安和基層議員合體、造勢跟拜票很重要。

他指出，蔣萬安還沒正式請假，白天市政行程而沒拜票的選舉活動，所以每個藍營小雞都是他的分身，「母雞帶小雞，小雞跟母雞都是一家人」，面對台北市長的艱辛選戰，一起努力獲得勝利。

陳冠安分享與蔣萬安聯名的「安安扇」，在港湖發放時，大家都很喜歡雙關的平安。他說，面對洋流來襲，國民黨不只是單打獨鬥，更要打團體戰，自己在基層感受選民對蔣萬安愈來愈強、愈多的支持力度，甚至希望藍營青年世代能挺身而出；今天這場記者會是希望拋磚引玉，希望藍白議員、里長參選人可掛上聯名文宣，扮演最堅實力量。

李明璇表示，最近網路上許多攻防，連蔣萬安後援會臉書社團管理員都是青鳥反串，還有人說「蔣萬安是不是聲勢沒有洋流好，都沒議員要跟他擺在一起」，她直言，基層對蔣的支持非常高，對藍營小雞有家非效果，自己早就用行動力挺，聯名口罩才剛加印10萬份，還有街頭巷尾的布條、忠孝東路和松山車站的看板。

林揚庭手持與蔣萬安的第三波聯名文宣，上頭還印有前議員、父親林瑞圖的照片，代表他們一直在基層走動與民意互動。他上周在服務處舉辦小型座談會，邀請蔣到場與約400位選民互動，「選舉是見到人、握到手、講到話，才有實際的溫度與感覺」，呼籲黨內、泛藍好朋友一起辦類似客廳會活動，比較容易讓蔣實際接觸選民，而非像華而不實的洋流。