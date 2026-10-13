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選戰倒數強化查賄制暴 新北檢警盯變相賄選、AI深偽及幽靈人口

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北地檢署主任檢察官黃筵銘、周欣蓓日前第三度率專案檢察官團隊赴樹林分局，召開妨害選舉查察座談會，針對賄選、AI深偽、選舉賭盤及暴力介選等議題研商查察作為。圖／樹林分局提供
新北地檢署主任檢察官黃筵銘、周欣蓓日前第三度率專案檢察官團隊赴樹林分局，召開妨害選舉查察座談會，針對賄選、AI深偽、選舉賭盤及暴力介選等議題研商查察作為。圖／樹林分局提供

115年地方公職人員選舉進入倒數，新北地檢署主任檢察官黃筵銘、周欣蓓日前第三度率專案檢察官團隊赴樹林分局，召開妨害選舉查察分區座談會，鎖定變相賄選、AI深偽與網路假訊息、地下賭盤及境外資金、幽靈人口與暴力介選等4大面向，要求檢警在選前最後階段加強情蒐與查察。

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樹林分局表示，選戰進入最後衝刺，傳統現金買票之外，也可能出現假借公益捐贈、社團餐會、選民旅遊補助或免費餐券等方式進行利益輸送，檢警將加強追查相關資金流向，掌握是否涉及賄選。

針對選戰末期可能出現的AI深偽影音及網路假訊息，檢警要求第一線人員依「保存證據、鑑定真偽、立即澄清、迅速下架」原則處理，並運用數位鑑識等科技工具保全相關證據。

此外，檢警也將鎖定虛擬貨幣、地下匯兌及網路選舉簽注等地下金流，查處是否有人透過選舉賭盤或境外資金影響選情；另針對單一門牌異常集中遷入、無實際居住事實等疑似「幽靈人口」情形加強訪查，同時防範幫派、槍械及暴力介入競選活動或投開票場所。

黃筵銘、周欣蓓表示，妨害選舉手法愈趨隱密，檢方第三度前往樹林分局，就是希望強化檢警聯合指揮及偵辦效率，只要掌握具體犯罪事證，地檢署將全力支援相關強制處分聲請。

兩人也提醒，樹林分局轄區有不少原住民選民，偵辦案件若涉及文化差異或文化抗辯，執法人員應深入了解實際背景，避免忽略不同生活習慣及文化脈絡。

樹林分局長王子雄表示，選前最後階段將持續強化基層情蒐，並要求同仁恪守行政中立及程序正義，針對金錢、暴力等不法介選情形依法查辦。

樹林分局表示，若民眾發現賄選、選舉賭盤或其他疑似介選情資，可向檢警提出檢舉，相關單位將依法進行查證並落實身分保密。

新北地檢署主任檢察官黃筵銘、周欣蓓日前第三度率專案檢察官團隊赴樹林分局，召開妨害選舉查察座談會，針對賄選、AI深偽、選舉賭盤及暴力介選等議題研商查察作為。圖／樹林分局提供
新北地檢署主任檢察官黃筵銘、周欣蓓日前第三度率專案檢察官團隊赴樹林分局，召開妨害選舉查察座談會，針對賄選、AI深偽、選舉賭盤及暴力介選等議題研商查察作為。圖／樹林分局提供

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