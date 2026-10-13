影／電視辯論喬不攏 沈伯洋：一直是配合的一方 隨時可辯論

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往石牌自強市場掃街拜票，受訪時表示市場掃街是很早就排定的，不會因為民調影響，市場拜票就是要聆聽第一線的聲音，希望多接觸年長者，呼籲年輕人出來投票。

沈伯洋針對電視辯論表示，目前已經簽了5家媒體的辯論邀約，從8月開始到現在，自己一直是等待的一方，到底那家媒體可以辦，是對方在選，日期是對方提出來的，都是對方在選，自己一直是不斷在配合的一方，對方竟放這種消息令人遺憾，他一直強調隨時都可以辯，甚至10、20分鐘以後馬上就可以，怒嗆蔣萬安「不知道哪一句話聽不懂？」，至於場次沈伯洋認為，一開始一定要先講清楚你要幾場，一場也可以，但場次對主題要怎麼分配有差。

至於10月31日沈伯洋直言是蔣萬安團隊拋出來日期並非主辦單位，雖然那天有既定行程，但排開不困難，車掃可以排開由其他人代替，所有支持者一起看大螢幕，「我們直播每次看也是好幾萬人」，但同志遊行如果真的因這樣子不能參加，可能就不好意思，因為辯論蠻重要的。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往石牌自強市場掃街拜票，民眾熱情爭相握手，拜票過程有攤商破口大罵指影響生意，沈致歉並快步經過。也有攤商送上一整串肉粽，預祝高票當選。過程中有一位民眾拿著沈伯洋20年前照片等待簽名。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）上午前往石牌自強市場掃街拜票，民眾熱情影響攤商生意，沈伯洋頻頻向攤商敬禮致歉。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，有一位民眾拿著沈伯洋20年前照片（圖）等待簽名。記者蘇健忠／攝影