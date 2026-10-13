台中市長電視辯論 何欣純喊話江啟臣跟上 江啟臣：樂於公開對話

民進黨台中市長參選人何欣純今天宣布，已經同意並簽署參加3場民間媒體舉辦的電視辯論會，市長候選人要有清楚的態度和理念，讓市民了解想法，才是負責任的態度，喊話競爭對手江啟臣盡快跟上同意，場次愈多愈好、議題愈廣愈好。江啟臣辦公室表示，對於參與電視辯論，持正面、開放態度，也樂於透過公開對話接受市民檢驗。

何欣純表示，這2天收到電視辯論會邀請，總共3場、5家媒體舉辦，有些是單一媒體舉辦，有些是2家媒體合辦，她都已經同意並簽署；不管到時候形式如何、有沒有交叉詰問，都尊重也歡迎，對辯論議題也沒有任何設限，希望對手同意。

何欣純說，昨天台北市長參選雙方也已經開始協商電視辯論會，台中不輸台北，市民值得相同的權利；她喊話江啟臣，盡快同意、簽名，讓所有市民可以看到一場高水準、談理念與政策的君子之爭。

江啟臣辦公室指出，對於參與電視辯論，持正面、開放態度，也樂於透過公開對話接受市民檢驗。相關場次、時間及形式，將與主辦單位協調，確認後對外說明。

江啟臣辦公室強調，江啟臣更在乎的是跟市民對話，今晚開始他將透過網路直播直接跟市民談政見聊台中。