蘇巧慧永和民治市場掃街 喊全面提升永和生活品質

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市議員許昭興、新北市議員參選人羅文崇前往永和民治市場掃街拜票，沿途受到攤商及採買民眾熱情歡迎。蘇巧慧表示，永和擁有深厚的人文底蘊與便利的生活機能，未來她將攜手許昭興、羅文崇，從推動公辦都市更新、加速交通建設到改善居住環境，全面提升永和的生活品質。

蘇巧慧表示，永和是新北人口密集、發展成熟的生活圈，但也面臨老舊街廓更新、交通壅塞及停車空間不足等挑戰。未來她將成立「都市更新局」，簡化審議程序、提高行政效率，並擴大推動公辦都市更新，由市府主動整合資源，加速老舊社區改造，同時結合捷運站及重要交通節點，重新規劃周邊街廓與公共空間，在保留永和在地文化特色的同時，讓居住環境更加安全、舒適，也帶動地方商圈發展。

蘇巧慧也說，永和與雙北生活圈緊密相連，交通便利更是市民最關心的議題之一。未來她將持續緊盯捷運萬大線工程進度，並加速推動捷運中和光復線，完善雙和地區的大眾運輸路網，同時盤點學校、公園等公共設施地下空間，評估增設停車場，改善永和在地停車需求。

蘇巧慧也說，近期走訪新北各地，能明顯感受到越來越多市民站出來為她加油，即使是在選情相對艱困的永和，也開始有許多在地鄉親熱情地給予鼓勵，讓她深受感動，也感到動力滿滿。距離選戰僅剩46天，她會持續深入基層、傾聽市民心聲，並提出更多符合地方需求的政見，回應市民對新北新時代的期待。