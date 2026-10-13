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影／台北市長電視辯論卡關 蔣萬安：沈委員把「要辯論」當議題操作？

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長電視辯論會持續卡關，台北市長蔣萬安今天質疑對手陣營，派出不能做決定的代表來協商，難道是把喊話「要辯論」當成一種議題操作？記者潘俊宏／攝影
台北市長電視辯論會持續卡關，台北市長蔣萬安今天質疑對手陣營，派出不能做決定的代表來協商，難道是把喊話「要辯論」當成一種議題操作？記者潘俊宏／攝影

台北市長電視辯論會持續卡關，民進黨參選人沈伯洋希望趕快辯論並稱自己不斷退讓。尋求連任的台北市長蔣萬安今天表示，沈委員一直喊話要辯論，但是又派出不能做決定的代表來協商，難道是把喊話「要辯論」當成一種議題操作？

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蔣萬安表示10月31日是主辦單位、也就是ＴＶＢＳ跟三立共同決定、提出來的時間，並不是他團隊提出來的，昨天沈委員卻派出不能做決定的代表來協商辯論時間、場地與細節，讓辯論不能順利進行，沒有第一場辯論就很難決定如何進行下一場辯論。蔣萬安強調希望在辯論上好好向市民報告這4年的很多市政建設政績、成果，也說明未來對台北市規畫藍圖告訴市民，爭取支持。

蔣萬安也問對手陣營，不同意10月31日辦電視辯論，是因為當天晚間是沈委員要車隊掃街？是希望我們配合他的行程嗎？同時也質疑沈伯洋，派出不能做決定的代表來協商，難道是把喊話「要辯論」當成一種議題操作？

台北市長蔣萬安（右）今天今天出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，希望能創造市府、承辦建商與市民三贏的成果。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天今天出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，希望能創造市府、承辦建商與市民三贏的成果。記者潘俊宏／攝影

蔣萬安 電視辯論 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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