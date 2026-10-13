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最新民調李四川輸蘇巧慧13% 柯志恩諷：若做我可能輸40%

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市長參選人柯志恩今天受訪對新北民調發表看法，諷指蘇巧慧若贏川伯13個百分點，做她可能輸40%。圖／柯志恩競辦提供
高市長參選人柯志恩今天受訪對新北民調發表看法，諷指蘇巧慧若贏川伯13個百分點，做她可能輸40%。圖／柯志恩競辦提供

民調專家戴立安公布一波新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧領先國民黨參選人李四川13.1個百分點，國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受訪對此表示，「如果做柯志恩，我想應該輸40%吧」。

2026九合一選舉

信民協會委託戴立安進行問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，10月6日起一連三天調查設籍於新北市且年滿20歲民眾，完成1073人訪談，抽樣誤差值最大的正負3個百分點。

高雄市長參選人柯志恩今早受訪對此表示，「如果川伯都會輸蘇巧慧13%兩位數的話，那做柯志恩，我想應該會做出輸40%吧！好吧，大家拭目以待」。

柯重申，民調永遠都是一個參考值，至於與對撐賴瑞隆的辯論準備如何？柯志恩表示，她的辯論小組會跟對方及電視台做好溝通，大家就設定一個大家可以同意的時間、任何的方式我們都隨時接受！」

柯志恩希望對於市政問題好好釐清，讓市民知道她對於高雄的市政帶領到什麼方向；且最近出現非常多「黑柯產業鏈」，很多非事實的謠言可以利用這個機會好好澄清。

蘇巧慧 李四川 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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