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藍批沈伯洋政見僅換名稱 拿安全感不如台北的阿姆斯特丹當範本

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員柳采薇（左起）、游淑慧、鍾沛君批民進黨北市長參選人沈伯洋政見，「把現有政策換名稱、酷炫的標題包裝。」記者邱書昱／攝影
國民黨北市議員柳采薇（左起）、游淑慧、鍾沛君批民進黨北市長參選人沈伯洋政見，「把現有政策換名稱、酷炫的標題包裝。」記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前展開車隊掃街，並在中山大同演講拋出政見。國民黨北市議員今盤點，沈伯洋的政見幾乎是在既有政策上換名稱、「這也抄一點、那也抄一點」，尤其是引進阿姆斯特丹的夜市長概念，但該地安全感與夜間獨自行走安全感等都低於台北市「不是把數據和國外經驗搬來台北就說能解決問題。」

2026九合一選舉

國民黨北市議員柳采薇指出，沈伯洋提出的夜間市長，但其中涉及到法定權限、能協調哪些局處，目前區公所、警察在與當地居民、業者有既定解決機制「到底想要解決什麼？」很明顯只是將別的國家的政策原封不動搬到台北就想要解決問題，「如果只是多創一個很漂亮的官名，就能解決問題的話，市府也太好做。」

國民黨北市議員游淑慧說，沈伯洋目前提出的政見就只有兩點「這也抄一點、那也抄一點」。以阿姆斯特丹的夜市長為例，當地是夜間經濟產業代表，核心在於發展夜間文化、產業，但是沈提出的是管理夜間秩序「到底是要管理秩序？還是經濟？」

她指出，如果說是管理夜間秩序，那就奇怪了，根據2026年國際城市安全感相關評比資料，台北犯罪指數只有16.48％，安全指數是83.52％。阿姆斯特丹只有台北一半，犯罪指數為29.94％、安全指數只有70.6％。如果看夜間獨自行走安全感的話，台北高達84.97分，阿姆斯特丹只有64.24分。「那為什麼要仿造安全感不如台北市，並設立夜市長？」

除此之外，游淑慧也指，沈伯洋提的老宅有人修並喊出台北市要加碼，但台北市一直都有老宅延壽計畫，補助甚至比全國的老宅計畫還要高，「我在內湖南港就舉辦過11場都更說明會。」如果沈覺得延壽計畫難申請、補助不夠，那請善盡立委職責，去跟內政部講門檻太高、補助太少。

國民黨北市議員鍾沛君和柳采薇說，包含自行車道串連、圓山超級市民運動中心等，沈伯洋所謂的開箱大秘寶，仔細看其實這些政見早就出土，「把現有政策換名稱、酷炫的標題包裝。」是不是下次就拋出超級社宅、超級停車場，如果在既有的政策上辯論，也只是浪費人生，呼籲下次開箱之前先做好功課。

沈伯洋 政見 2026九合一選舉 台北市選舉

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