黃國昌喊台中選戰「坐5望6搶7」誇大？黃光芹曝：較符合實情席次

選舉逼進，民眾黨台中市議員選舉提名6席，黨主席黃國昌日前輔選喊「坐5望6搶7」，民眾黨台中市議員江和樹、西屯區市議員參選人劉芩妤昨上「中午來開匯」節目大聊台中選情，主持人黃光芹表示，相關媒體分析，「坐2望3搶4」比較符合實情；江和樹強調，目標是成立黨團。

劉芩妤表示，現在走在路上，覺得中間選民變多，她是新人，剛開始大家都不看好，但經過勤跑基層，現在參加地方活動，已經有超過一半人認識她，她的選區台中西屯年輕人多，只要提出政見可以吸引大家，她對自己非常有信心，相信靠自己力量加上和藍營合作，對於全國上25席非常有信心。

黃光芹則表示，相關媒體分析都認為，民眾黨在台中「坐2望3搶4」比較符合實情。

江和樹說明，民眾黨在台中提名6席，「坐5望6搶7」會結合無黨籍加入，其中坐5是自己，還有西屯劉芩妤、豐原連小華、太平許書豪、北屯是柯文哲拿到最高票的地方，因此邱于珊「正常就會當選」，至於海線陳永祥那一席，因是正、副議長根據地，還有無黨籍陳廷秀，確實要努力。

江和樹表示，這次目標就是成立黨團，雖媒體分析台中這次較有機會是自己和連小華這兩席，但自己覺得不會這麼差，認為劉芩妤得票會在西屯區排前3名，非常有機會。