影／李四川喊8年完成樹林大巨蛋、鐵路地下化 打造AI科學園區

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往樹林濟安宮參拜，隨後到樹林保安公有零售市場掃街拜票。由於樹林也是民進黨新北市長參選人蘇巧慧的本命區，李四川強調，新北市29區都是他的本命區，未來若當選，將在8年內完成樹林大巨蛋，並推動鐵路地下化、大柑園科學園區及大漢溪捷運縱貫線等建設，帶動樹林整體發展。

李四川表示，從台北縣到新北市，他長期與地方里長、議員及鄉親共同努力，推動樹林地區所需建設，包括博愛街市場水溝加蓋等。未來更重要的是，市長侯友宜規畫將新北大巨蛋設在樹林，他過去曾參與興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋，有相關經驗，一定會在8年內完成樹林大巨蛋。

李四川指出，樹林火車站將市區一分為二，影響都市計畫發展，他一定會全力推動鐵路地下化，讓樹林城市發展重新站起來。他認為，未來大巨蛋除了舉辦球賽，也能帶動演唱會經濟，進一步促進地方發展。此外，李四川表示，大柑園地區將朝科學園區方向發展，尤其是AI高科技產業，希望讓當地違建問題逐步走向正常化、合理化，並推動園區建設。他也已規畫大漢溪捷運縱貫線，路線將從大稻埕穿越淡水河，串聯三重、新莊、土城及樹林，除紓解板南線通勤人潮，也可銜接三鶯線，再連結八德及桃園綠線，完善區域交通網絡。

李四川表示，相關交通及產業建設不僅攸關樹林未來發展，也是未來30年、40年的重要政策，他一定會全力推動完成。李四川今天到樹林保安公有零售市場掃街時，不少攤販準備菜頭、蒜頭等，寓意好彩頭、凍蒜，預祝李四川高票當選，沿途與攤商及民眾互動。

國民黨新北市長參選人李四川（右三）今天上午前往樹林濟安宮參拜。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天上午前往樹林濟安宮參拜，李四川強調，新北市29區都是他的本命區，未來若當選，將在8年內完成樹林大巨蛋，並推動鐵路地下化、大柑園科學園區及大漢溪捷運縱貫線等建設，帶動樹林整體發展。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今天上午前往樹林保安公有零售市場掃街拜票。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天上午前往樹林保安公有零售市場掃街拜票，有熱情的攤販準備一包蒜頭來給李四川。記者季相儒／攝影