【重磅快評】黨主席對決總統 鄭麗文打到新潮流的七吋

這次九合一選戰別只聚焦雙北了！選戰倒數計時，國民黨主席鄭麗文宣布出任彰化縣長參選人魏平政的競選總部主委，將和兼任雲林縣民進黨縣長參選人劉建國競總主委的總統賴清德隔濁水溪相望。鄭麗文的決定瞬間把中台灣的選戰拉至主席對決格局，更劍指新潮流，使得濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。

鄭麗文出任魏平政競總主委，這個主委是「實質主委」，而非榮譽主委，不是僅出席競總成立大會、掛名看板，而是實際負責操盤、調度與決策，整合地方派系與基層組織，比起賴清德擔任濁水溪南岸的劉建國競總主委，恐怕要實質多了；更特別的是，這兩個競總主委，都是鄭、賴在九合一選舉中的「唯一」。

鄭麗文要當競總實質主委，其實有太多選擇了，為何偏偏選彰化？說到底，還是衝對賴清德而來。

她在宣布時已漏了口風，強調「彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」、「2028要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。鄭麗文太了解民進黨了，選擇彰化，因為這裡正是民進黨的七吋所在。

國民黨在彰化的困局，固和鄭麗文的行事作風有關，如今王惠美拒掌兵符，議長涉案遭羈押，鄭麗文親征透露黨中央有輸不得的壓力，也有修補選戰破口的味道。不過，拉高到藍綠兩黨主席隔溪對壘的高度，則恐怕出乎民進黨人的意料。

觸發鄭麗文出任彰化競總主委，除了等不到王惠美之外，賴清德其實更是催化劑。賴清德罕見地破例親自出任劉建國競總主委，釋放非贏不可的訊號，但即便有元首加持，但這場選戰仍被普遍定義為「極度艱難」。

更出人意料的是，選戰進入肉搏戰後，綠營爆發重大賄選醜聞，劉建國左右手及其胞弟涉及在發放育兒津貼加碼紅包被疑變相買票，重創了賴清德的清廉形象；加上蘇治芬與劉建國長期派系心結未消，在在都可能削弱賴清德與鄭麗文隔溪對壘的氣勢。

鄭麗文親征彰化，雖非勝選保證，但確已提藍營士氣，並坐收選戰紅利。彰化縣是全台六都以外的第一大縣，向來有「搖擺州」之稱，王惠美拒絕出任競總主委，鄭麗文站上第一線扮演定海神針，可凝聚藍營基層向心力。

此外，鄭麗文精準鎖定新潮流將地方選舉拉高為對執政黨的批判，民進黨提名的陳素月是高純度的新潮流成員，鄭麗文此際凸顯新潮流派系色彩，在林國漳切割新潮流，賴瑞隆否認自己是「新潮流乖寶寶」之際，鄭麗文此次出招算是成功的操作。

雲林是鄭麗文的故鄉，賴清德將唯一的競總主委名銜給了劉建國，主動奉送絕佳的政治槓桿，濁水溪南北的彰化休戚與共，賴強攻雲林，鄭麗文親征彰化，除了在雲林的北側建立反攻要塞，也利用地緣與故鄉關係火線支援，形成「黨主席對決總統」的態勢，牽制賴的輔選能量。

鄭麗文喊出「彰化勝選，台灣就勝選」，點破民進黨想打通中台灣的綠色通道的意圖，這對國民黨重返執政將是毀滅性打擊，她接任主委不只是解決魏平政的困局，更是以黨主席視角堆砌2028大選防止新潮流入侵的防火牆；陳素月政治啟蒙於翁金珠、曾任魏明谷助理，又獲賴清德信任，不正是民進黨、甚至新潮流的七吋嗎？