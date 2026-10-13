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台中州廳周四全面開放 盧秀燕讚「小梵諦岡」盼成為藝文場館龍頭

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，現在的州廳宛如「小梵諦岡」，美得不得了，也將是台中市藝文場館龍頭之一。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，現在的州廳宛如「小梵諦岡」，美得不得了，也將是台中市藝文場館龍頭之一。圖／台中市政府提供

台中州廳歷經6年修復工程，日前完工，10月15日全面開放民眾參觀，並展出修復後首檔2個展覽「向台中前輩藝術家致敬」與「台中州廳前世今生」。市長盧秀燕表示，州廳現在宛如「小梵諦岡」，未來定位不只是文化局辦公處所，更要成為台中市藝文場館的龍頭之一。

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盧秀燕今天主持市政會議，宣布台中州廳15日將全面開放。她指出，州廳1913年始建，和總統府是同期建築，也是台中市政府的起源；縣市合併後市府搬遷到七期新市政大樓，州廳年代久遠，市府花費6年整修，耗資6.55億元，是百年來最大規模的修復工程，已經修復成功。

盧秀燕表示，州廳是她最喜歡的古蹟景點之一，以前還是辦公廳舍時，舊市府在州廳增加很多設施，失去了原本的風華，這次整修拆除了不必要的設施，呈現出的樣貌彷彿「小梵諦岡」，美得不得了。

盧秀燕說，當初市政府搬遷，舊城區居民覺得被邊緣化，她任內接到很多舊城區民眾陳情，希望部分局處回到舊城；政府之所在，重視之所在，如同現在部分局處在豐原的舊台中縣政府辦公，府內經過討論決定讓文化局進駐州廳，成為台中市政府第三個行政區域。

盧秀燕指出，文化局已經在8月31日進駐，辦公處所占整個州廳園區的一半左右，另一半提供為藝文展演和委外空間，10月15日開放，2大展覽重磅登場，其中之一是全國首創的首長邀請展「台中市長邀請展」，由專家學者評估、台中市政府邀請具有崇高地位的藝術家展出。

盧秀燕表示，第一檔台中市長邀請展的主題是「向台中市前輩藝術家致敬」，展出9名台中前輩藝術家的作品，其中很多過去從未展出過，這次統統拿出來，大概有70幾副作品；另一檔展覽是「台中州廳前世今生」，介紹州廳的歷史與修復過程。

盧秀燕強調，先前外界質疑台中州廳的定位不清，她希望州廳未來成為台中市的藝文場館龍頭之一，市府也會持續修復、委外，讓州廳的功能愈來愈充裕。

台中州廳歷時6年整修完畢，本周四全面開放民眾參觀，同步展出「向台中前輩藝術家致敬」與「台中州廳前世今生」2大開幕特展。圖／台中市政府提供
台中州廳歷時6年整修完畢，本周四全面開放民眾參觀，同步展出「向台中前輩藝術家致敬」與「台中州廳前世今生」2大開幕特展。圖／台中市政府提供

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