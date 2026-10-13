怕讓選戰失焦辭演「豆腐媽媽」？ 沈伯洋曝原因：行程太滿無法配合
民視八點檔「豆腐媽媽」邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目拍攝，劇情是把一個快要跌倒的人扶起來，不過包含台中市長盧秀燕、台南市長參選人陳亭妃拍攝引發爭議，盧甚至差點涉及置入性行銷遭開罰。沈伯洋昨晚在社群上表態不參與演出，今天早上受訪也表示，因行程很滿，拍攝需要長時間無法配合。
事情起因是沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，日前更在直播上被綠營立委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，不過媒體人馮賢賢在社群平台逆風表態，不贊成沈客串演出，認為未必能加分反而恐讓選戰失焦，而沈昨天也表態婉拒。
沈伯洋表示，之前也有上一些做菜相關等不同類型節目，不太擔心會失焦，推辭演出單純就是因行程真的還蠻滿，畫面雖然幾秒，但拍攝需要比較長時間要花費很大人力，實在沒辦法配合。
針對劇組曾爆出勞資爭議遭開罰，沈伯洋表示，勞動部認定都尊重，一個好的戲劇，除優秀的這些劇組人員外，背後這些影視人員都是支撐這個產業最重要的，有沒有被妥善的照顧，安全上面有沒有相關措施非常重要，也是未來不管在立法，還是跟產業的討論，必須要持續做的事情。
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