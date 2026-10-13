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直搗蘇巧慧本命區 李四川樹林拋大巨蛋、鐵路地下化、大柑園等政見
國民黨新北市長參選人李四川今早先至樹林參拜濟安宮後，再至保安市場拜票，媒體詢問他到對手蘇巧慧的本命區，對樹林的選情是否有信心?李四川回應，他提過29個選區都是他的本命區，在樹林除了要發展大巨蛋，更要鐵路地下化及發展大柑園科學園區，以及解決大漢溪縱貫線的交通問題。
李四川提及樹林政見，他說侯市長把大巨蛋放在樹林，他過去蓋過小巨蛋也完成台北市的大巨蛋，他在8 年內一定讓樹林大巨蛋完成，第二項是樹林火車站把樹林一分為二，讓都市計畫無法往前走，他一定全力推動鐵路地下化。
此外，他要在大柑園發展科學園區，讓大柑園上的違建能夠正常化、合理化，尤其是對 AI 所有高科技的研議一定會來興建。 另為解決現在捷運板南線人流，他已規劃大漢溪捷運縱貫線，除解決板南線上班人潮的擁擠，捷運路線將從大稻埕穿過淡水河，串聯三重、新莊、土城、樹林，這一條線可以接三鶯線，再接到八德到桃園的綠線，所有相關的交通建設一定會來完成。
今早除了濟安宮首席顧問在致詞時祝福李四川高票當選，另市場許多攤商也非常熱情，向李四川高喊凍蒜，現場氣氛熱鬧滾滾。
樹林選區議員許家愷表示，他都不覺得樹林是蘇巧慧的本命區，對方僅是這個選區的立委罷了，且蘇巧慧自從選新北市長後，人就不見了，他認為老百姓的眼睛是雪亮的。
呂家愷說，若把樹林區認為是偏綠選區，他覺得是把這選區的民眾貼標籤，選舉除了講政策，其實就是要努力勤跑而已，就是要握到多少雙手，爭取選民認同才是最重要，現在就是要讓外界知道到底是誰才是關心樹林、鶯歌、土城、三峽，川伯才是真正關心地方發展的市長。
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