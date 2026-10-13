控黃世杰靠爸特權國有地辦造勢 藍：送雞蛋、送土地 不違法不會選？

民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，總統賴清德、行政院長卓榮泰皆到場力挺。國民黨立法院黨團今舉辦記者會，指該造勢場地位於農業部農田水利署土地，質疑是否依法申請使用，黃世杰與其父親黃金德是否施壓公務員？國民黨團要求農業部公開土地申請、核准公文及租借契約等資料，並要求行政院及檢調徹查，給國人交代。

國民黨團今上午在黨團記者室舉辦「送蛋賄選還不夠，又爆新案！黃世杰靠爸特權大揭露，賴政府竟成『黃家輔選隊』？」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇及桃園市議員凌濤出席。

許宇甄表示，黃世杰日前在桃園中壢舉辦盛大造勢活動，總統賴清德、行政院長卓榮泰親自到場力挺，執政黨高層傾巢而出，聲勢浩大，但這場造勢大會究竟是在誰的土地上舉辦？國民黨團調閱地籍謄本發現，活動場地位於中壢區中運段145地號，屬於農業部農田水利署土地，是全體國人的資產，絕非執政黨參選人想借就借、愛用就用的私人後花園。

許宇甄指出，根據「國有財產法」第28條規定，主管機關或管理機關對於公用財產，不得為任何處分或擅為收益，但收益不違背事業目的或原定用途者，不在此限。她質疑，公有土地的使用範圍何時包含選舉造勢活動？法規授權依據又是什麼？農業部究竟依據哪項法規出借土地舉辦競選活動？到底是依法核准，還是黃家父子利用特權向公務員施壓？

許宇甄說，若黃未取得合法租借公文，農業部後續將如何開罰、追繳不當得利？她要求農業部立即公開10月3日活動的完整土地使用申請書、農水署或管理處的正式核准公文與內部簽呈、租賃契約或臨時使用協議書、租金及保證金繳庫收據與法定計價公式，以及近5年農水署土地借供政治活動使用的完整案件清冊，向國人交代清楚。

王鴻薇指出，縣市長選舉進入白熱化階段，但任何參選人都必須遵守法律，絕不能濫用特權、公帑或國家資源，作為個人或政黨的選舉工具。黃世杰先前已因農水署活動發送雞蛋禮盒引發爭議，檢調是否展開調查？若未調查，豈不是「綠能你不能」的雙重標準？不僅如此，黃世杰造勢活動使用農水署國有土地，賴清德當天也在現場，難道國家變成民進黨了？她要求檢調及行政院介入調查，不能因為黃世杰是民進黨參選人，就對相關爭議不聞不問。

王鴻薇說，黃世杰選舉就是靠爸特權，利用農水署資源送蛋又送地，把國家當成自己家的競選手法，絕對要查辦，否則民進黨參選人有樣學樣、假公濟私。在此要跟所有鄉親報告，黃世杰惡形惡狀不只一樁，要求行政院、檢調單位該查就查、該辦就辦。

凌濤則質疑，黃世杰究竟以什麼名目租借或使用這塊土地？農水署土地不是民進黨的黨產，而是全台灣農民的資產，更不是黃家的後院。黃世杰8月送雞蛋、10月送土地，農水署對黃世杰的服務甚至比對農民還周到，難道這就是民進黨的作風嗎？不送禮就不會選、不違法就不會選、不謾罵就不會選？