交鋒淡海發展！蘇巧慧提淡海科學城 李四川提「AI科技廊道」配套

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨到淡江大學與學生聊願景，也提到淡海科學城，李四川競辦表示過去李四川早已提過「南有巨蛋城、北有科學城」規劃，更質疑蘇巧慧談產業串聯，對於交通怎麼銜接及人才怎麼來都說不清楚。

李四川今早前往樹林參拜濟安宮暨市場掃街時受訪表示，他講的北有科學城指的就是淡海，淡海新市鎮第一期已蓋住宅，二期、三期至今還沒重劃，若他擔任市長，一定會把二、三期重新規劃，重劃完後，未來淡海新市鎮不只是住宅區跟商業區，也讓高科技產業能進駐淡水，讓淡水年輕人也可在地就業。

李四川更指，他提出「淡北快線」捷運規劃，可接紅線到二、三期的重劃區，也提出將興建蘆社大橋，從北士科銜接的五股、蘆洲，並接台64跟台65線快速道路，串聯板橋、土城、樹林、新店，這就是他提的AI科技廊道。

李四川強調，他已提出「南有巨蛋城、北有科學城」，北有科學城就是淡海的二期、三期作為科學城，包括AI廊道、蘆社大橋都可以串接在一起，這樣才能夠讓我們新北的年輕人，交通、經濟、觀光同步發展，成為重要的廊帶。