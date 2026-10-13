反擊林俊憲「同情說」 蔣萬安：我政績信手拈來、委員要確定喔！

台北市長選戰持續升溫，民進黨立委林俊憲酸「同情蔣萬安」，因除生生喝鮮奶、大巨蛋，蔣沒別的政見可寫。台北市長蔣萬安今出席南機場公辦都更單元四簽約，以實際政績打臉民進黨，蔣也反擊問「俊憲委員他要確定喔！」

蔣重砲反擊說，「民進黨千萬不要再說我在背稿一樣，因為這些信手拈來都是非常多的政績」。所以林俊憲委員要確定、要知道喔，「我們很多的政績，都呈現在大家面前。」

蔣萬安今天出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，現在也有不少住戶代表出席，感謝等了將近四十年、不知道經歷多少市長的都市更新，今天終於簽約。

蔣萬安今天也被媒體問到，綠委林俊憲稱「同情蔣萬安」，因蔣萬安除大巨蛋跟生生喝鮮奶外，沒有別的政見可以寫，今天出席南機場單元四簽約，是否正好打臉民進黨抹黑造謠？

蔣萬安反問「林俊憲委員他要確定喔」，他不只是大巨蛋、生生喝鮮奶，包括今天見證都更又一個重要的里程碑，也就是南機場單元四正式完成招商簽約。

蔣萬安說，南機場的公辦都更，是繼之前單元三完成簽約後，又一個重要的成功案例；單元五也可以跟大家分享好消息，日前也正式公告招商。這些都更成功的案例，都持續呈現結果在大家面前。

蔣也提到，更重要，其實還有捷運興建、六線齊發2.0，不管北環、南環順利動工，東環段也在他上任第二年順利動工；當然還有很多幸福住宅，北市府率全國之先推出，中央也願意跟進；還有育兒家庭減工時不減薪，政策也是北市府一推出，今年5月中央也認為非常好，要跟進；還有成立婦幼專責醫院等，這麼多細數不完。

蔣說，還有第二胎公托、準公托免費，推校校有公托用餘裕的空間打造育兒的環境等，實在太多了。

蔣萬安說，民進黨千萬不要再說他在背稿一樣，這些信手拈來都是非常多的政績。所以林俊憲委員要確定、要知道喔，我們很多的政績都呈現在大家面前。