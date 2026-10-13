快訊

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

MLB／打光芒很難嗎？守護者14安豪氣奪勝 打1場就超越洋基3場總和

聽新聞
0:00 / 0:00

北市辯論破局 羅智強再喊話沈伯洋：31日整天很多時段 蔣萬安願配合

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委羅智強。記者劉懿萱／攝影

台北市長選戰首場辯論會將由TVBS及三立電視共同舉辦，不過蔣沈陣營對於辯論辦幾場、時間喬不攏破局。國民黨立委羅智強說，只要民進黨台北市長參選人沈伯洋參與10月31日的辯論，一整天有很多時段，台北市長蔣萬安願百分百配合，調開行程進行辯論。至於沈陣營質疑蔣陣營只願意參加一場，羅智強說，過往慣例是一場，但今年蔣萬安說授權他全權決定。

2026九合一選舉

羅智強今在立法院受訪說，10月31日辦辯論會，蔣萬安陣營當場就同意了，但沈伯洋陣營卻說要回去研究。主辦單位希望雙方派出完全被授權的代表，參與辯論協商。蔣萬安完全授權他代表協商，沈伯洋派出的4位代表沒有得到授權，當場無法決定10月31日。

羅智強指出，蔣萬安陣營對辯論場次採取開放態度。他問沈伯洋「沒有第一場，哪來第二場？」只要沈伯洋尊重、相信TVBS、三立的專業，同意10月31日的主辦單位指定的辯論日期，辯論會就會開始。

媒體追問，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤指羅智強在協商後受訪稱可以1+1場，但協商卻不提，且蔣萬安又說慣例就是一場，難道是蔣萬安打臉羅智強？羅智強回應，台北市長的辯論依慣例是一場，有零場、有一場、有兩場，但大多數都是一場，大家可以回去查，但對於今年台北市長的辯論場次、場數，蔣萬安是百分之百完全授權他「由我來決定。」

至於是否參與其他媒體主辦的場次，羅智強反酸吳思瑤跟沈伯洋「做人基本禮儀還是要注意」，TVBS跟三立主辦的辯論會，怎麼會在協商討論別的媒體主辦辯論會？完全不合理，這議題不需要在當場討論，也沒有成為當場的議題，對蔣團隊來說沒有第一場怎麼會有第二場？

羅智強說，吳思瑤過去沒禮貌習慣了，這種最基本的待人處事，尊重主辦單位禮節都有點遺忘，在別人的場子討論其他單位的邀請的辯論，是很奇怪、離譜。

羅智強再度呼籲沈伯洋，請你相信TVBS、三立的專業，只要點頭10月31日，那一整天有很多時段，可以挑出沈伯洋願意參與的時間，蔣萬安百分之百配合，一定調開行程進行辯論。

蔣萬安 沈伯洋 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣沈過招…北市長電視辯論 場次日期無共識

北市辯論卡關！沈陣營盼先定幾場 蔣競辦：先訂首場日期、不設限場數

台北市長辯論首場卡關...沈伯洋競辦嗆蔣萬安：不用月底 平日也可

又有5媒體想辦辯論...蔣萬安曝：TVBS三立聯合電視辯論一定有交叉詰問

相關新聞

北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

【重磅快評】選舉究竟是在選市長 還是選誰最會演？

民進黨台北市長參選人沈伯洋，不只跑選舉、拚曝光，還傳出受邀進軍親綠電視台八點檔，客串劇中角色。政治人物跨足戲劇，果然是選舉無極限。儘管沈伯洋表示目前沒有演出計畫，但已引發爭議。若真實與戲劇模糊了界線，選民要選的是真人，還是虛擬的角色？

誰卡辯論會?沈伯洋稱退讓...吳思瑤等電話關睡眠模式 蔣萬安1句話反擊

年底選戰倒數46天，台北市長電視辯論會卡關？民進黨參選人沈伯洋屬意10月24日舉辦，稱自己不斷退讓，立委吳思瑤為辦辯論晚上睡覺還關睡眠模式，只為等蔣團隊一通電話？蔣萬安反擊問沈伯洋，是因爲要車掃不同意10月31日辯論？「是希望我們配合他的行程嗎？」

【重磅快評】黨主席對決總統 鄭麗文打到新潮流的七吋

這次九合一選戰別只聚焦雙北了！選戰倒數計時，國民黨主席鄭麗文宣布出任彰化縣長參選人魏平政的競選總部主委，將和兼任雲林縣民進黨縣長參選人劉建國競總主委的總統賴清德隔濁水溪相望。鄭麗文的決定瞬間把中台灣的選戰拉至主席對決格局，更劍指新潮流，使得濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。

怕讓選戰失焦辭演「豆腐媽媽」？ 沈伯洋曝原因：行程太滿無法配合

民視八點檔「豆腐媽媽」邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目拍攝，劇情是把一個快要跌倒的人扶起來，不過包含台中市長盧秀燕、台南市長參選人陳亭妃拍攝引發爭議，盧甚至差點涉及置入性行銷遭開罰。沈伯洋昨晚在社群上表態不參與演出，今天早上受訪也表示，因行程很滿，拍攝需要長時間無法配合。

直搗蘇巧慧本命區 李四川樹林拋大巨蛋、鐵路地下化、大柑園等政見

國民黨新北市長參選人李四川今早先至樹林參拜濟安宮後，再至保安市場拜票，媒體詢問他到對手蘇巧慧的本命區，對樹林的選情是否有信心?李四川回應，他提過29個選區都是他的本命區，在樹林除了要發展大巨蛋，更要鐵路地下化及發展大柑園科學園區，以及解決大漢溪縱貫線的交通問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。