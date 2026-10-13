北市辯論破局 羅智強再喊話沈伯洋：31日整天很多時段 蔣萬安願配合

台北市長選戰首場辯論會將由TVBS及三立電視共同舉辦，不過蔣沈陣營對於辯論辦幾場、時間喬不攏破局。國民黨立委羅智強說，只要民進黨台北市長參選人沈伯洋參與10月31日的辯論，一整天有很多時段，台北市長蔣萬安願百分百配合，調開行程進行辯論。至於沈陣營質疑蔣陣營只願意參加一場，羅智強說，過往慣例是一場，但今年蔣萬安說授權他全權決定。

羅智強今在立法院受訪說，10月31日辦辯論會，蔣萬安陣營當場就同意了，但沈伯洋陣營卻說要回去研究。主辦單位希望雙方派出完全被授權的代表，參與辯論協商。蔣萬安完全授權他代表協商，沈伯洋派出的4位代表沒有得到授權，當場無法決定10月31日。

羅智強指出，蔣萬安陣營對辯論場次採取開放態度。他問沈伯洋「沒有第一場，哪來第二場？」只要沈伯洋尊重、相信TVBS、三立的專業，同意10月31日的主辦單位指定的辯論日期，辯論會就會開始。

媒體追問，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤指羅智強在協商後受訪稱可以1+1場，但協商卻不提，且蔣萬安又說慣例就是一場，難道是蔣萬安打臉羅智強？羅智強回應，台北市長的辯論依慣例是一場，有零場、有一場、有兩場，但大多數都是一場，大家可以回去查，但對於今年台北市長的辯論場次、場數，蔣萬安是百分之百完全授權他「由我來決定。」

至於是否參與其他媒體主辦的場次，羅智強反酸吳思瑤跟沈伯洋「做人基本禮儀還是要注意」，TVBS跟三立主辦的辯論會，怎麼會在協商討論別的媒體主辦辯論會？完全不合理，這議題不需要在當場討論，也沒有成為當場的議題，對蔣團隊來說沒有第一場怎麼會有第二場？

羅智強說，吳思瑤過去沒禮貌習慣了，這種最基本的待人處事，尊重主辦單位禮節都有點遺忘，在別人的場子討論其他單位的邀請的辯論，是很奇怪、離譜。

羅智強再度呼籲沈伯洋，請你相信TVBS、三立的專業，只要點頭10月31日，那一整天有很多時段，可以挑出沈伯洋願意參與的時間，蔣萬安百分之百配合，一定調開行程進行辯論。