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委外單位竟是童子瑋競辦發言人 國民黨：基隆議會黃阿瑪活動假公濟私

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會質疑基隆市「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，究竟是市議會主辦，還是民間單位辦理？圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會質疑基隆市「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，究竟是市議會主辦，還是民間單位辦理？圖／國民黨提供

九合一選戰升溫，國民黨今舉行記者會質疑基隆市「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，究竟是市議會主辦，還是民間單位辦理？議長童子瑋身兼基隆市長參選人，應該清楚區分公共職權與個人活動界線，不能假公濟私、公私不分，要求童子瑋須對外清楚說明，不能讓公共機關的權責模糊不清。

2026九合一選舉

國民黨發言人柳采葳表示，基隆市議會是代表全體市民的民意機關，不是議長個人的私人資源。議長雖然依法代表議會，但不代表可以不必說明，就以議會名義參與任何活動。這場黃阿瑪裝置藝術活動性質不明，如果是議會公務，相關的行政程序在哪裡？如果是民間活動，為何以基隆市議會的名義對外申請？

基隆市長謝國樑競選辦公室發言人謝若彤拿出黃阿瑪活動的「會勘簽到表」，文件寫上單位是「基隆市議會」，職稱是「委外單位」，而姓名是「游本明」。她說，游本明是童子瑋競選辦公室的發言人，卻以基隆市議會委外單位的身分，出現在簽到表上。請童子瑋回答，「游本明到底是代表你的競選辦公室，還是代表基隆市議會？」

謝若彤指出，如果游本明是接受議會委託，委外契約在哪裡、由誰委託、誰核准？工作內容又是什麼？如果沒有正式委託，為什麼可以在簽到表上，以基隆市議會的名義出席？更重要的是，競選辦公室與市議會是兩個完全不同的組織，相關人員參與議會事務，究竟依據什麼授權程序？有關單位與個人應公開相關委外契約、授權文件及核定紀錄。

基隆市議員候選人林祐德質疑，如果黃阿瑪活動是以基隆市議會名義申請，是誰決定核准？有沒有經過議會行政程序？其他議員是否知情？其次，既然以議會名義申請，相關花費包括裝置藝術製作、運輸、場地使用、維護及授權費用，是議會預算支付，還是民間單位負擔？如果是議會支出，請公開預算科目、實際金額及核銷資料。

此外，林祐德也說，公共機關的名義與資源如何使用，應有完整紀錄，接受市民檢驗。這場活動涉及相關商品義賣，義賣由誰主辦、款項由誰收取？如果以議會名義申請，義賣收入是否歸議會？若議會沒有參與收支，議會與實際主辦、收款單位之間，又是什麼關係？必須釐清議會究竟只提供行政協助，還是實際參與活動的支出與收入管理。

童子瑋 基隆 發言人 2026九合一選舉 基隆市選舉

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