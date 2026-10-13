快訊

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

MLB／打光芒很難嗎？守護者14安豪氣奪勝 打1場就超越洋基3場總和

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕分享水湳機場遷建 何欣純疑惑：那不是阿扁時代的事嗎？

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）被問及台中市長盧秀燕「願意分享水湳機場遷建經驗」一事，疑惑表示那是前總統陳水扁時代的事情，有沒有經驗可以分享她心知肚明。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）被問及台中市長盧秀燕「願意分享水湳機場遷建經驗」一事，疑惑表示那是前總統陳水扁時代的事情，有沒有經驗可以分享她心知肚明。記者陳敬丰／攝影

台北市長蔣萬安提出「松山機場遷建」，引起各界熱烈討論，台中市長盧秀燕昨天表示，台中也是遷建水湳機場，才帶來如今水湳經貿園區，可以分享經驗。民進黨台中市長參選人何欣純今天疑惑，水湳機場遷建是前總統陳水扁時代的事情，當時沒看到盧有什麼發言，真的有經驗可以分享？

2026九合一選舉

何欣純今天宣布同意參加台中市長選舉電視辯論會，會後受訪，被問及盧秀燕質疑最新台中市長民調是選舉策略，何表示，一貫立場是尊重任何民調，所謂「一根手指指別人，四根手指指自己」，盧質疑民調時也該回想一下，前幾次藍營發布的民調是不是正如她自己所說？市民自有公斷。

盧秀燕昨天赴北區助選，提及2018年挑戰前任市長林佳龍時，民調曾落後20個百分點，何欣純笑稱，要謝謝盧市長的祝福，盧當年選情開低走高，和自己現在的狀況差不多，就把這句話當成盧的鼓勵與加持，相信只要一步一腳印，用自身經歷印證，最後勝利的會是何欣純。

媒體詢問何欣純對盧秀燕「分享水湳機場遷建」的看法，何疑惑說，水湳機場遷建是前總統陳水扁時代的事情，當時盧好像沒有對此發言過，到底有沒有經驗可以分享，盧自己心知肚明；松山機場遷建是好是壞，就留給台北市民去判斷。

何欣純強調，盧秀燕應該在任內最後時間顧好台中市政，現在還有很多問題沒有解決，比如74號台中環線塞車問題，盧上周在議會說要有第二環線才能解決，留給下任市長做，但她任內8年難道沒看到74號每天塞車嗎？為何不提早規畫？應該在最後時間做好做滿，真正為市民解決問題。

盧秀燕 何欣純 機場 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

松機遷建 顧立雄：整體防衛能力不能受影響

松機遷建應有雙北視野

松機遷建綠轟突襲...蔣萬安：去年輝達曾考慮在松機旁松南營區落腳

相關新聞

北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

【重磅快評】選舉究竟是在選市長 還是選誰最會演？

民進黨台北市長參選人沈伯洋，不只跑選舉、拚曝光，還傳出受邀進軍親綠電視台八點檔，客串劇中角色。政治人物跨足戲劇，果然是選舉無極限。儘管沈伯洋表示目前沒有演出計畫，但已引發爭議。若真實與戲劇模糊了界線，選民要選的是真人，還是虛擬的角色？

誰卡辯論會?沈伯洋稱退讓...吳思瑤等電話關睡眠模式 蔣萬安1句話反擊

年底選戰倒數46天，台北市長電視辯論會卡關？民進黨參選人沈伯洋屬意10月24日舉辦，稱自己不斷退讓，立委吳思瑤為辦辯論晚上睡覺還關睡眠模式，只為等蔣團隊一通電話？蔣萬安反擊問沈伯洋，是因爲要車掃不同意10月31日辯論？「是希望我們配合他的行程嗎？」

【重磅快評】黨主席對決總統 鄭麗文打到新潮流的七吋

這次九合一選戰別只聚焦雙北了！選戰倒數計時，國民黨主席鄭麗文宣布出任彰化縣長參選人魏平政的競選總部主委，將和兼任雲林縣民進黨縣長參選人劉建國競總主委的總統賴清德隔濁水溪相望。鄭麗文的決定瞬間把中台灣的選戰拉至主席對決格局，更劍指新潮流，使得濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。

怕讓選戰失焦辭演「豆腐媽媽」？ 沈伯洋曝原因：行程太滿無法配合

民視八點檔「豆腐媽媽」邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目拍攝，劇情是把一個快要跌倒的人扶起來，不過包含台中市長盧秀燕、台南市長參選人陳亭妃拍攝引發爭議，盧甚至差點涉及置入性行銷遭開罰。沈伯洋昨晚在社群上表態不參與演出，今天早上受訪也表示，因行程很滿，拍攝需要長時間無法配合。

直搗蘇巧慧本命區 李四川樹林拋大巨蛋、鐵路地下化、大柑園等政見

國民黨新北市長參選人李四川今早先至樹林參拜濟安宮後，再至保安市場拜票，媒體詢問他到對手蘇巧慧的本命區，對樹林的選情是否有信心?李四川回應，他提過29個選區都是他的本命區，在樹林除了要發展大巨蛋，更要鐵路地下化及發展大柑園科學園區，以及解決大漢溪縱貫線的交通問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。