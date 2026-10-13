盧秀燕分享水湳機場遷建 何欣純疑惑：那不是阿扁時代的事嗎？

台北市長蔣萬安提出「松山機場遷建」，引起各界熱烈討論，台中市長盧秀燕昨天表示，台中也是遷建水湳機場，才帶來如今水湳經貿園區，可以分享經驗。民進黨台中市長參選人何欣純今天疑惑，水湳機場遷建是前總統陳水扁時代的事情，當時沒看到盧有什麼發言，真的有經驗可以分享？

何欣純今天宣布同意參加台中市長選舉電視辯論會，會後受訪，被問及盧秀燕質疑最新台中市長民調是選舉策略，何表示，一貫立場是尊重任何民調，所謂「一根手指指別人，四根手指指自己」，盧質疑民調時也該回想一下，前幾次藍營發布的民調是不是正如她自己所說？市民自有公斷。

盧秀燕昨天赴北區助選，提及2018年挑戰前任市長林佳龍時，民調曾落後20個百分點，何欣純笑稱，要謝謝盧市長的祝福，盧當年選情開低走高，和自己現在的狀況差不多，就把這句話當成盧的鼓勵與加持，相信只要一步一腳印，用自身經歷印證，最後勝利的會是何欣純。

媒體詢問何欣純對盧秀燕「分享水湳機場遷建」的看法，何疑惑說，水湳機場遷建是前總統陳水扁時代的事情，當時盧好像沒有對此發言過，到底有沒有經驗可以分享，盧自己心知肚明；松山機場遷建是好是壞，就留給台北市民去判斷。

何欣純強調，盧秀燕應該在任內最後時間顧好台中市政，現在還有很多問題沒有解決，比如74號台中環線塞車問題，盧上周在議會說要有第二環線才能解決，留給下任市長做，但她任內8年難道沒看到74號每天塞車嗎？為何不提早規畫？應該在最後時間做好做滿，真正為市民解決問題。