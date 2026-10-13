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誰卡辯論會?沈伯洋稱退讓...吳思瑤等電話關睡眠模式 蔣萬安1句話反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席南機場單元四公辦都更簽約典禮。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席南機場單元四公辦都更簽約典禮。記者潘俊宏／攝影

年底選戰倒數46天，台北市長電視辯論會卡關？民進黨參選人沈伯洋屬意10月24日舉辦，稱自己不斷退讓，立委吳思瑤為辦辯論晚上睡覺還關睡眠模式，只為等蔣團隊一通電話？蔣萬安反擊問沈伯洋，是因爲要車掃不同意10月31日辯論？「是希望我們配合他的行程嗎？」

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，對於台北市長選舉的首場電視辯論會卡關？蔣萬安說，10月31日是主辦單位、也就是ＴＶＢＳ跟三立共同決定、提出來的時間，並不是他團隊提出來的。

蔣萬安說，只要大家有誠意、坐下來好好溝通討論，他都抱持開放態度，重點是「你(沈)要能派出能做出決定的人」來參與協商，才能把很多細節盡快敲定，才能夠確定辯論能順利進行。

蔣萬安也問沈伯洋，不同意10月31日辦電視辯論，是因為當天晚間是沈委員要車隊掃街？「所以沈委員是因為要車掃，所以不同意10月31日辦辯論會？所以是希望我們配合他(沈伯洋)的行程嗎？」

辯論 辯論會 沈伯洋 2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉

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