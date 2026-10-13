宣布同意台中市長電視辯論 何欣純喊話江啟臣跟上：場次愈多愈好

民進黨台中市長參選人何欣純今天宣布，已經同意並簽署參加3場民間媒體舉辦的電視辯論會，市長候選人要有清楚的態度和理念，讓市民了解想法，才是負責任的態度，喊話競爭對手江啟臣盡快跟上同意，場次愈多愈好、議題愈廣愈好。

何欣純說，這2天收到電視辯論會邀請，總共3場、5家媒體舉辦，有些是單一媒體舉辦，有些是2家媒體合辦，她都已經同意並簽署；不管到時候形式如何、有沒有交叉詰問，都尊重也歡迎，對辯論議題也沒有任何設限，希望對手同意。

何欣純表示，參選以來不管是地方的市政說明會和客廳會，或者是自己舉辦的政見記者會，還有透過社群媒體，在各種場合以各種形式，她的態度就是希望將自己對市政的想法、如何解決市民生活的問題，公開對所有市民分享；對地方爭議與未來願景，也從不迴避，直球對決。

何欣純認為，市長候選人必須有清楚的態度和理念，讓所有市民了解他們的想法，才是對全體市民負責任的態度；她在9月初登記參選時，繳交候選人公辦電視政見發表會意願調查表，就勾選「同意以辯論方式辦理」，希望把握機會清楚說明政策與市政願景藍圖。

何欣純強調，辯論不是比誰輸誰贏，是為了讓市民更清楚候選人的願景，看誰能提出真正對市民好、讓城市進步的政策，因此她不但同意辯論，更認為場次愈多愈好、議題愈廣愈好，才是對所有市民有利的方式。

何欣純指出，昨天台北市長參選雙方也已經開始協商電視辯論會，台中不輸台北，市民值得相同的權利；她喊話江啟臣，盡快同意、簽名，讓所有市民可以看到一場高水準、談理念與政策的君子之爭。

何欣純競辦補充，收到的3場、5家媒體舉辦的電視辯論會，分別是中視與鏡電視合辦、三立與TVBS合辦，以及民視獨立舉辦。