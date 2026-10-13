指31日辯論是蔣陣營提出非主辦方 沈伯洋：隨時可辯論

台北市長辯論首場日期現任市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營未有共識卡關，沈今早受訪表示，10月31日是蔣陣營提出並非主辦單位，他強調隨時都可以，只是要先確定場次才能分配主題，從頭到尾都是配合的一方，甚至競總總幹事吳思瑤都關掉睡眠模式等蔣團隊電話，都等不到，遺憾蔣從8月到現在一直問A答B，「這不就是Yes or No的問題？」

沈伯洋表示，從8月他就已經簽了很多家電視台邀約辯論，等到現在已經一個半月，從電視台到日期都是對方在選，現在竟放這種消息指控令人遺憾，他一直強調隨時都可以辯，甚至10、20分鐘以後馬上就可以，怒嗆蔣「不知道哪一句話聽不懂？」，至於場次他認為，一開始一定要先講清楚你要幾場一場也可以，但場次對主題要怎麼分配有差。

至於10月31日，沈伯洋直言是蔣團隊拋出來日期並非主辦單位，雖然那天有既定行程，但排開不困難，車掃可以排開由其他人代替，結束所有支持者一起看大螢幕，「我們直播每次看也是好幾萬人」但同志遊行如果真的因這樣子不能參加，可能就不好意思，因為辯論蠻重要的。

至於二次協商會是何時，沈伯洋說，他不知道但他隨時都可以，要找他並不困難，找團隊更容易，且競選總幹事吳思瑤甚至為了等蔣陣營電話，把睡眠模式都關掉24小時等電話，但至今仍未等到。