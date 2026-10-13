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【重磅快評】選舉究竟是在選市長 還是選誰最會演？

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈後來表示，因行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實無法喬出合適時間。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈後來表示，因行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實無法喬出合適時間。圖／TVBS提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋，不只跑選舉、拚曝光，還傳出受邀進軍親綠電視台八點檔，客串劇中角色。政治人物跨足戲劇，果然是選舉無極限。儘管沈伯洋表示目前沒有演出計畫，但已引發爭議。若真實與戲劇模糊了界線，選民要選的是真人，還是虛擬的角色？

2026九合一選舉

沈伯洋去年是大罷免浪潮中的急先鋒，如今搖身一變，開始營造溫暖的形象。從政治戰場轉進戲劇舞台，從帶頭衝鋒到溫情演出，角色轉換之快，連專業演員恐怕都得甘拜下風。如今光靠拜票、政見、接受媒體訪問還不夠，連客串八點檔都成了可能的選項。但候選人可以爭取曝光，媒體卻不能沒有一把尺，對選務應保持客觀的中選會更不能迴避。

媒體置入商品，不是新鮮事。戲劇裡出現特定品牌、產品，觀眾見怪不怪；如今連政治人物都可能置入戲劇，這是替媒體開創新商機，還是專業失守？過去是商品搭著劇情打廣告，現在則可能是候選人搭著劇情建立形象。以前購物平台有句廣告詞叫「什麼都可以賣，什麼都不奇怪」，如今看來，連政治人物的形象都可能放進戲劇裡，果然沒有什麼不可能。

儘管政治人物客串戲劇也不必然有問題，但這次的特殊之處，在於沈伯洋是民進黨台北市長參選人，而且演出邀約的消息出現在選舉期間。政治人物進入戲劇，劇組安排什麼角色、說什麼台詞、如何呈現人物性格，都可能影響觀眾對他的觀感。倘若劇情再配上親民、正面的形象，候選人連競選廣告都不必自己拍，戲裡戲外就可能完成形象包裝。至於其他候選人能不能享有同樣待遇，恐怕可想而知。

更何況，這不是政治人物上談話性節目接受訪問，而是可能直接成為戲劇的一部分。上政論節目，觀眾至少知道自己看到的是政治人物，聽他怎麼講；看八點檔，觀眾原本是為了追劇，卻可能在不知不覺中接收到候選人想傳遞的訊息，這難道不是政治宣傳進入娛樂內容的新形式？這樣的安排有沒有涉及《公職人員選舉罷免法》，也不能只當成八卦看待。中選會表示，當有具體個案時將依法審議，但若只停留在這樣的回應，難以消除外界疑慮。

《選罷法》第49條第3項規定，廣播電視事業從事選舉相關議題的新聞報導、論政或邀請候選人參加節目，應公平、公正處理，不得無正當理由差別待遇。不過，這項規定的適用有法定期間限制，直轄市長選舉的競選活動期間為投票日前15日，不能直接推論候選人在整個選舉期間參演戲劇，就必然受到這項規定的規範。但如果演出實質上具有競選宣傳效果，是否影響選舉公平，就有必要釐清；若涉及付費或其他對價關係，也應進一步檢視是否符合競選廣告及競選經費的相關規範。

政治人物相關的戲劇作品過去並非沒有先例，例如《阿扁與阿珍》連續劇，但這是在陳水扁就任總統之後播出，與選舉無涉。現任參選人若直接參與選舉期間的電視劇演出，並透過角色塑造形象，就有必要審慎看待。

民進黨過去談媒體改革，經常強調政治不應介入媒體；如今看來，政治人物不但沒有退出媒體，反而找到更多進場方式。從新聞、政論節目到社群平台，再到八點檔戲劇，政治的觸角愈伸愈廣，連觀眾原本單純的觀戲娛樂，都可能成為候選人經營形象的舞台。

倘若政治人物連八點檔都能安排角色，未來選舉是不是乾脆比一比誰的戲份多、誰的劇本好、誰比較會演？政策、治理能力與公共責任，反而成為配角。政治與媒體的分際不能毫無節制，如果連戲劇都能成為政治人物塑造形象的舞台，那麼台灣的選舉，究竟是在選市長，還是在選誰最會演？

沈伯洋 大罷免 台北市長 2026九合一選舉 台北市選舉

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