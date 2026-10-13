北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

信民協會日前發布台北市長民調，指國民黨蔣萬安支持度為41.7百分點，民進黨沈伯洋支持度為40.5百分點，兩人差距僅1.2個百分點。但國民黨台北市議員楊植斗在民調發布前就批評，這是聯電董事長曹興誠「信民協會」，如何相信民調公正性，不過信民協會今日仍二度公布新北市長民調。

信民協會創會理事長黃清龍指出，從今年3月至8月的歷次調查，李四川與蘇巧慧支持度皆為五五波，3、4月份調查李領先蘇1個百分點左右，八月調查蘇領先李0.5個百分點。這種如麻花捲般難分軒輊的民調趨勢，到了本次卻呈現剪刀口狀，過程就像金屬材料的拉伸試驗從頸縮到斷裂現象，研判主要是受到「洋流」外溢效應衝擊所致。

黃清龍表示，蘇巧慧受益於「洋流」，支持度增加約8個百分點，李四川則受到台北市長蔣萬安拖累，支持度下降近5個百分點，這一來一往、一上一下，使得兩人差距迅速擴大到兩位數。

黃清龍指出，根據交叉分析，泛藍與泛綠民眾明顯各自歸隊，各有9成支持其參選人，民眾黨支持者中64.9%會投李四川、13.4%投蘇巧慧，中立民眾則23.7%投蘇巧慧、15.8%投李四川、21.3%不投票或廢票、35.9%未明確回答。另值得注意的是，表示一定會去投票的民眾中55.1%會投給蘇巧慧、35.9%投給李四川。

此外，根據民調，44.2%民眾主張換成民進黨做做看，27.9%認為給國民黨繼續做市長，兩者的差距較8月下旬明顯擴大；一定會去投票的民眾有52.9%認為應換成民進黨做做看，僅32.3%要給國民黨繼續做市長。現任市長侯友宜雖有逾7成施政滿意度，但對照9月下旬的台灣民心調查，國民黨表現與形象難以被民眾期待，無法對李四川提供助力。

投票意願上，有82.4%新北市民眾表示會去投票，12.2%表示不會去投，未明確回答的有5.4%。蘇巧慧支持者有83.3%表示一定會去投票，李四川支持者則有78.0%表示一定會去投票，看好蘇巧慧當選的民眾有81.1%表示一定會去投票，看好李四川當選的則有74.0%表示一定會去投票。

至於投票結果推估，若現在投票，民調推估蘇巧慧得票率50.1%至53.1%，李四川推估46.0%至48.9%，蘇巧慧領先4.1%正負三個百分點。

這項民調由信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日至8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲的民眾，成功完訪1073人，住宅電話750人、行動電話323人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。